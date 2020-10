Ana Rosa reprende a Sánchez por no dar la cara en plena crisis del coronavirus: «¡Dónde está!»

España continúa a la deriva ante un Gobierno que es incapaz de acordar acuerdos con las comunidades autónomas. Una imagen que genera desconfianza, poca coordinación y sobre todo, una improvisación absoluta que nos mantiene en vilo día tras día.

Sin embargo, los países vecinos han dado un perfil de unidad, en los que el presidente a cogido el toro por los cuernos para explicar la situación y tomar las medidas pertinentes en cada lugar.

En cambio, en España, primero llegaron los insufribles monólogos ‘Aló Presidente’ de cada fin de semana, después la ausencia absoluta. No es de extrañar, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez se fue a la playa de vacaciones en plena oleada de contagios. Habíamos vencido al virus y estábamos más fuertes, según el líder socialista. Sin embargo, la realidad era muy diferente.

Este tema ha llegado a la mesa de debate de ‘El Programa de Ana Rosa’ (Telecinco) de este 20 de octubre de 2020, donde la presentadora del espacio comentó -visiblemente enfurecida- que prefiere que «las comunidades hagan algo a la inacción que está teniendo el ministerio de Sanidad».

«Entre estar callado y tocar la trompeta hay un termino medio»

La falta de un liderazgo hace que este sentimiento se generalice entre la población que reclama a un presidente que tome medidas eficaces y a tiempo, pero como siempre, llega tarde y mal. Sin olvidar que impone sus criterios por meras cuestiones políticas, como el ‘decretazo’ de la Comunidad de Madrid.

Ana Rosa, tras escuchar a los contertulios no ha podido evitar callarse y ha estallado contra el líder socialista en directo: «¿Dónde está Pedro Sánchez? He oído a Merkel, a Macron, he visto al presidente de Portugal…», comentó muy agitada.

El resto de colaboradores le daban la razón a la presentadora del espacio, observando una vez más que el presidente está viéndolas venir y se muestra más preocupado por la moción de censura que podría expulsarle definitivamente de la Moncloa que por elaborar un plan eficiente para luchar contra el coronavirus.

Criticaron entonces que Sánchez era muy reiterativo, dirigiéndose a los españoles semana tras semana diciendo lo mismo, repitiendo el discurso como un papagayo. Pero ya se ha demostrado que este presidente no entiende de términos medios.

Ana Rosa ha contestado a los críticos de forma muy tajante: «Entre estar callado y tocar la trompeta hay un término medio, es un presidente del Gobierno que toma las riendas de la situación y no nos da el latazo todos los sábados«.