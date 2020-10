Cantó se acuerda de Simón, Ábalos, Lastra y Armengol para criticar las tremendas irresponsabilidades socialistas ante la pandemia

Nueva y tensa jornada de debate político en ‘El Programa de Ana Rosa’ (Telecinco) en una excitada temporada televisiva (y política) 2020-2021 que tuvo como marco la moción de censura de VOX al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Este 23 de octubre de 2020 fue, de nuevo, un show cargado de enfrentamientos y una performance por parte de la clase política. Más parecido a un debate televisivo de campaña electoral pero en plena legislatura, sin normas y con faltas de respeto y descalificaciones, especialmente de las formaciones de izquierdas hacia la derecha.

Una edición que contó con la participación de Pablo Fernández (Podemos), Rocío Monasterio (VOX), Toni Cantó (Ciudadanos), Alejandro Fernández (PP) y María Luz Martínez Seijo (PSOE).

Los choques más duros vividos en el debate

Cada semana, Ana Rosa Quintana consigue en este nuevo formato que los espectadores sean testigos de la confrontación de opiniones por parte del conjunto de formaciones políticas del país. Con una izquierda exaltada, en la que las ofensas ya forman parte de un discurso insulso. Rememoremos aquí algunos de los choques más significativos vividos en esta jornada.

Recital de verdades de Toni Cantó a los socialistas. «[El problema de la pandemia] es que Celaá coja un avión, Ábalos y Lastra fumen sin mascarilla y Simón se vaya a bucear». El de Ciudadanos ha recordado que Celaá se marchó de Madrid poco antes de declararse el estado de alarma; los ministros socialistas se pusieron a fumar rodeados de gente y sin mascarilla a su salida del Congreso; Simón abandonara sus responsabilidades para subirse en globo con Calleja y hacer buceo y la presidenta de Baleares, Francina Armengol estuviera en un bar de copas hasta las dos de la mañana en plenas restricciones.

📺 @Tonicanto1 «El Gobierno debe ser transparente y dar ejemplo para concienciar a la ciudadanía sobre la #COVID19 » en @elprogramadear ❌ No pueden cerrar Madrid y que pillen a la ministra Celaá cogiendo un avión para ir a Bilbao. 👉 ¡Esto es intolerable! pic.twitter.com/DxpLLxfnhI — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) October 23, 2020

Acusaciones de ‘fascismo’ por parte del portavoz de Podemos a VOX. Es una fórmula muy utilizada por parte de los comunistas, recriminar que «no se puede blanquear el fascismo de VOX», o que el partido es «la ultraderecha fascista». Lo que ha recibido la respuesta de Monasterio: «El negligente es Sánchez y los comunistas».

Reproches de Monasterio al resto de formaciones que están de acuerdo en poner el toque de queda en todo el país. «¡Están todos de acuerdo en restringir las libertades! Sobre el toque de queda, no somos partidarios de restringir las libertades, tenemos propuestas alternativas. No podemos restringir a los no contagiados, no podemos arruinar. Se han sumado a la línea de que hay que restringir ¡se salva vida haciendo test!», ha lamentado Rocío Monasterio.

Un formato que ha dejado un festival de insultos entre partidos todas las semanas

