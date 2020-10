Monumental cabreo de Ana Rosa Quintana con la ‘sanchista’ de Mediaset

El toque de queda es una de las cuestiones que más alboroto ha provocado en el panorama político desde hace semanas.

Con la nueva medida, se prohíbe a los ciudadanos que salgan a la calle entre las 00.00 horas y las 06.00 de la mañana. Aunque sí está permitido que seis personas no convivientes se reúnan en una casa en ese tramo horario.

El tema ha llegado hasta el plató de ‘El Programa de Ana Rosa’ (Telecinco) en este 29 de octubre de 2020, donde la periodista, Verónica Fumanal y la presentadora del espacio, Ana Rosa Quintana han tenido una tensa discusión en directo sobre ello.

Aluvión de críticas Díaz Ayuso en la mesa de debate del día, aunque Eduardo Inda se lanzó a defender a la del PP tirando de hemeroteca: «Esta señora tomó medidas hace un mucho cuando nadie las había tomado».

A lo que Ana Rosa respondía: «Los periodistas en general queremos ser independientes, no tenemos que responder a una ideología u otra, podemos estar de acuerdo con unas cosas y otras».

Después de que la presentadora interviniese, Verónica Fumanal cuestionaba la medida de la región: «Que el consejero diga que no se hagan fiestas de Halloween, que tiene todo el sentido común y apela a esa responsabilidad individual, y que luego la Comunidad pueda reunir a seis personas no convivientes es raro«.

«En eso no tienes razón», contestaba tajante Ana Rosa. La ‘sanchista’ Fumanal salía de nuevo al ataque de las medidas de la Comunidad de Madrid y la presentadora respondía: «No, perdona, ¿seis personas? Eso es el decreto, es que viene mi prima«.

«Pues no señora, yo te aseguro que yo tomo las medidas»

Verónica Fumanal continuaba insistiendo en que le parecía una «barbaridad» que seis personas no convivientes pudieran compartir espacio en un mismo piso.

«Perdóname, es decir que Mayka Navarro viene a Madrid porque tiene que trabajar y no se puede quedar a dormir en mi casa porque no es conviviente… ¡Hombre, no!«, argumentaba Ana Rosa.

Casi sin dejar responder la periodista expresaba muy exaltada: «Pues es un peligro para ti y para Mayka«. A lo que Ana Rosa respondió: «Pues no señora, yo te aseguro que yo tomo las medidas«.

El toque de queda en la Comunidad de Madrid ha protagonizado un bronco momento entre las dos comunicadoras. Fumanal, insistente, continuaba: «¡Hay un toque de queda! ¿O nos las tomamos en serio o no nos las tomamos? No puedes salir de tu casa«.

Eduardo Inda, para finalizar, se pronunciaba al respecto para concluir el asunto: «El toque de queda se cumple escrupulosamente porque de 12 a 6 nadie sale a la calle, estés en casa de un amigo o en la tuya».