Adriana Lastra miente a la cara a Mónica López y a todos los españoles en TVE

Adriana Lastra mintió en la cara de Mónica López y por ende, de todos los espectadores de TVE, cuando fue preguntada este 11 de noviembre de 2020 por cuándo el Gobierno bajará de una vez el IVA en el precio de las mascarillas en ‘La hora de la 1’.

Lastra se fue por los cerros de Úbeda recordando que España «había sido el país que primero había actuado con el precio de las mascarillas. Algo muy criticado por los economistas neoliberales».

El Gobierno de España sigue dejándole el ‘muerto’ a la Comisión Europea para justificar su inacción en este tema. López, esta vez, no tragaba:

«La Comisión Europea dijo que no iba a multar. Estamos a 11 de noviembre…¿no llegamos un poco tarde?».

Y ahí Lastra se convirtió en Pinocho: «Somos el país que más actúa para bajar el precio de las mascarillas«. Su entrevistadora la fulminó: «Ahora mismo somos el país que las paga más caras«.

«Por eso estamos actuando y vamos a tomar medidas para bajar el precio de las mascarillas», trataba de justificar la diputada socialista.

Y como no, se refería a esa clase obrera que dejó de representar el socialismo hace años, los mismos que no tienen para pagar una mascarilla diaria por culpa del IVA que tenemos en este producto de primera necesidad: «Ayer fui a una farmacia y me costó una caja de cincuenta, 40 euros. Estoy sola en Madrid y me lo puedo permitir, pero pienso en las familias de trabajadores que tienen varios hijos y es muy difícil. Estamos de acuerdo pero tenemos que solucionar».

La presentadora le recordaba el caso de Italia, en el que no se paga IVA por las mascarillas. Lastra se limitaba a acusar al país de vecino de saltarse la ley, argumentando «es lo que no queremos y podemos hacer». «No queremos saltarnos la legalidad, hay países a los que no les importa la directiva europea», zanjaba la socialista.

El IVA de un producto de lujo

Con la llegada del coronavirus a España, la mascarilla se ha convertido en un producto de primera necesidad que no todas las familias pueden permitirse.

Por su parte, el 99% de las familias numerosas demandan al Gobierno que asuma parte del coste de las mascarillas, al tratarse de un producto de uso obligatorio en España. Tal y como se desprende de una encuesta realizada por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), en la que han participado 1.800 familias numerosas.

Concretamente, el 57% de las familias aboga por la rebaja del IVA y 4 de cada 10 apuesta por dar algunas unidades gratis mensualmente a través de las farmacias o una especie de copago farmacéutico.

El presidente de la FEFN, José Manuel Trigo ha denunciado que «es totalmente abusivo que se pague un 21% de IVA en un producto de tipo sanitario y que además es obligatorio en España, el único país, donde se ha impuesto su uso para adultos y niños y donde, curiosamente, las mascarillas tienen el IVA más alto, el de los artículos de lujo, como pasa con los pañales, que también están gravados con el 21%».