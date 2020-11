El tremebundo susto que Pablo Motos propina a sus fans con un vídeo explícito en Instagram

El susto que ha propinado a su legión de fans ha sido para contener el aliento.

Pablo Motos, presentador de ‘El Hormiguero 3.0’, compartía con sus seguidores en Instagram un vídeo en el que se le veía en la cama de un hospital.

Él mismo trataba de tranquilizar a su público asegurando que simplemente había sido una operación de hombro y que el próximo 23 de noviembre de 2020 estaría en el plató de las famosas hormigas ‘Trancas y Barrancas’.

Sin embargo, pese a que a Motos se le veía animado, sí que dejó un cierto halo de preocupación entre sus seguidores, especialmente porque habló sobre un tubo que le habían metido por la garganta y que le estaba causando ciertas molestias.

Hola, estoy en el hospital y me acaban de operar del hombro. Yo estoy muy bien, sólo que me han metido un tubo en la garganta y me duele un montón. Pero todo ha salido fenomenal. Os veo el lunes en ‘El Hormiguero’. ¡Os quiero!