Las hordas de trolls progres atacan a lastre por su desternillante imitación de Montero

La izquierda radical desencadenó a sus ‘troll’ para atacar a Carlos Lastre.

El comediante realizó una gran imitación de María Jesús Montero en ‘El Hormiguero’ este 1 de diciembre, lo que generó una avalancha de ataques contra Lastre.

Como es habitual, los progresistas no aceptan ninguna parodia del Gobierno de Pedro Sánchez, pese a que aplauden todas las burlas realizadas a figuras como Mariano Rajoy o Santiago Abascal.

Latre, quien ya había realizado parodia a la ministra y portavoz del Gobierno, defendió que en ningún momento se burlaba del acento andaluz, sino que realizaba una imitación de la socialista.

Consciente de la ‘piel fina’ de los progresistas cuando se realizan críticas al Gobierno, el comediante optó por adelantarse.

«Como sabía que esto iba a pasar en este mar de Twitter nuestro cada día más infectado del plástico de la cizaña y el mal rollo, dejadme que os cuente algo: ayer en El Hormiguero imité/parodié a María Jesús Montero, la ministra portavoz del Gobierno. Sí, repito. Ministra PORTAVOZ», comenzó en su cuenta de Twitter.

«Una señora q dice «negoziasione» (negociaciones), «converzasiones» (conversaciones), Estao (estado) o pactao (pactado), entre otras cosas. Así que mi imitación o parodia imita exactamente la forma de hablar de esta señora. Nada más. Nada tiene que ver con faltar al respeto al acento andaluz, que es absolutamente maravilloso y al que admiro, quiero y respeto», aseguró.

«Así que no vean polémica, falta de respeto o desconsideración donde no los hay. Quiero, admiro y me maravilla Andalucía, su acento, sus dejes y chascarrillos y tengo la gran suerte de sentirme admirado y querido allí. Y dicho esto digo, como he dicho, defendido y respetado siempre, viva Andalucía y sus gentes, sus formas de hablar, de hacer y de ser. Que no me metan en sacos que no son los míos. Muchas gracias», sentenció.

Como sabía q esto iba a pasar en este MAR de twitter nuestro, cada día más infectado del plástico de la zizaña y el mal rollo, dejadme que os cuente algo: Ayer en el @El_Hormiguero imité/parodié a Ma Jesús Montero, la ministra PORTAVOZ del gobierno…si repito ministra PORTAVOZ. — Carlos Latre (@Carlos_Latre) December 2, 2020

Sin embargo, todo apunta a que lo que hirió la sensibilidad de los ‘troll’ de la extrema izquierda no fue su imitación del acento de María Jesús Montero, sino de mostrar algunos aspectos polémicos de su gestión.

Durante su imitación, Carlos aprovechó para mostrar cómo los representantes del Gobierno PSOE-Podemos juegan con sus múltiples cargos para realizar declaraciones diversas. “Ahora le hablo como portavoz del Gobierno, no como ministra de Hacienda. Que también soy ministra de Hacienda”, ironizó.

“Yo voy a hacer todas las explicaciones y, si no me las sé, me las invento”, agregó el comediante, que no dejó pasar la oportunidad para recordar los ataques a la Comunidad de Madrid por su sistema tributario o cómo aplauden a las autoridades de Cataluña a cambio de sus votos en los Presupuestos Generales del Estado.

“¿Tributas en Madrid?, ¡paraíso fiscal!”, acusó a Pablo Motos.

Muy fan de Carlos Latre.

La mejor imitación de toda su carrera.

Una analfabeta pedagógica como María Jesús Montero no podía quedar fuera de la parodia.

Ojalá fuese una parodia, pero es real para todos los oídos. Grande, Latre 👏👏👏👏

pic.twitter.com/DaBw6TOB4k — Clorofila (@SlowDesvaria) December 3, 2020

El día que ridiculizó al ‘Pinocho’ Ábalos

El 26 febrero de 2020, Carlos Latre intentó darle un toque de humor al ‘Delcygate’ que terminó por ridiculizar al Ministro de Transportes ante las cámaras de ‘El Hormiguero 3.0’.

En las imágenes se podía ver cómo Carlos Latre, tras un gran trabajo de maquillaje y caracterización, calcaba a la perfección la mímica, gestualidad y forma de hablar del ministro de de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Incluso, recreó algunas de sus principales declaraciones que posteriormente fueron desmentidas por la prensa y por los testigos del polémico encuentro, como son que: yo no estoy aquí [en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Súarez], yo solo vine a ver a un amigo [como indicó con respecto al ministro de Turismo chavista] y el breve saludo a Delcy Rodríguez [de al menos unos 25 minutos].

En el programa de Pablo Motos también se ridiculizó a Ábalos por afirmar estar tranquilo de la preservación de las imágenes de las cintas de seguridad porque demostraría que no había mentido, pero segundos después insistía en que las grabaciones nunca se verán por la Ley de Protección de Datos.



Lamentablemente, la caracterización de Carlos Latre resulta menos insólita de lo que ha sido la actuación de José Luis Ábalos en el ‘Delcygate’. No sólo porque ha intentando tener una reunión secreta con una violadora de Derechos Humanos sancionada por la Unión Europea, sino también por haberlo negado para posteriormente recitar una avalancha de versiones que nadie se cree.