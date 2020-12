‘Sálvame’: Lydia Lozano se desmorona como un azucarillo y confiesa que no se habla con Mila Ximénez

Puro Telecinco al estilo que más gusta al capo Paolo Vasile y tantos éxitos de audiencia le ha dado desde hace muchos años.

Sálvame’ debatía sobre el reencuentro de Jorge Javier Vázquez y Carmen Borrego a pesar del enfrentamiento del presentador con las Campos y, mientras unos decía qué perdonarían y qué no, Mila Ximénez ha confirmado que no se habla con Lydia Lozano.

La aludida lo confirmaba y se derrumbaba al instante: “Es una decisión mía, no quería que esto saliese…”

Pero ¿Qué pasó? Para la colaboradora llegó un momento en que no podía más:

“Yo comprendo las cosas que nos decimos en directo, por una bronca, por tal… pero no puedo entender que una persona haga una exclusiva y hable así de mí”.

“He decidido no volver a hablar a Mila, no puedo estar toda la vida que te quiero y que no, que eres buena que no, no puedo más”, decía la llorando.

Y añadía que se sentía mal sobre todo los últimos días que su compañera se ha ausentado del programa.

¿Qué pasó? ¿Cuál es el motivo del enfrentamiento?

Lydia Lozano no ha querido repetir aquello que Mila dijo de ella en la exclusiva, pero sí que fue tras una bronca en plató.

En ella le acusaba de ser capaz de victimizarse y hasta de tener un ataque de ansiedad en directo para recuperarse en apenas 20 segundos.

Kiko Matamoros apuntaba entonces que no le parece adecuado el debate dada la situación personal de Mila Ximénez, la aludida se quejaba de que aludiera a la enfermedad de su compañera…

Y Mila recibía un mensaje que le hacía salir de plató mientras respondía con un mensaje de audio: “¡Ni se te ocurra!”

Minutos después, regresaba a plató: