Ana Rosa Quintana corta a gritos la bronca entre Monedero y Ortega Smith

Alegre ha estado la mañana de este 11 de diciembre de 2020 en Telecinco.

Se esperaba movida, porque si metes en el mismo plato a un bocazas como Monedero, con Toni Cantó de Ciudadanos y Ortega Smith de VOX, tienes casi garantizada la bronca, pero ha sido espectaular.

En buena medida por la participación en la discusión de la propia Ana Rosa Quintana, quien este viernes no parécía dipsuesta a dejar pasar ni media a sus invitados.

Empezaron con la llegada de inmigrantes a España, a todas luces estimulada desde el Gobierno PSOE-Podemos y sin controles policiales o sanitarios.

El que Marlaska no haya informado a las comunidades o ayuntamientos informado a las comunidades ha generado de salida un fuerte enfrentamiento entre Javier Ortega Smith y Juan Carlos Monedero.

«Es una invasión en toda regla», ha comenzado diciendo el secretario general de VOX.

«Todos estos señoritos del consenso progre, donde no meten a ningún inmigrante es en su casa, que la tienen custodiada por la Guardia Civil».

Esto ha hecho saltar a Monedero, quien se ha dado por aludido, sin duda con la imagen de la mansión serrana de su jefe Pablo Iglesias en la cabeza.

«Los de la derechas erais católicos, cristianos y teníais compasión», ha comentado el fundador de Podemos intentando ser irónico.

«Monedero, mételos en tu casa, en alguna de las muchas que tengas», le ha contestado Ortega Smith, tensando aún más la conversación.

«¿Te gustaba el Gobierno de Franco más que este?», le ha preguntado Monedero, sin venir muy a cuento, pero tirando del comodín típico del progre en dificultades.

«A mí lo que no me gusta es el comunismo, el marxismo y la demagogia de la izquierda», le ha contestado el de VOX algo alterado.

«Te gusta Franco, si está claro», insistía Monedero mientras no hacía caso de sus ataques.

«Deja a Franco en paz, que se ha muerto hace 80 años ya. No sales del mismo comodín, al español de hoy lo que le importa es que nos estamos arruinando por vuestra culpa. Estamos confinados, se están llenando las fronteras de ilegales…», ha sentenciado Ortega Smith.

«A vuestros generales, a vuestra gente, les gusta ese tipo de régimen, si está claro. Los Derechos Humanos, fuera», continuaba el de Podemos con un tono sarcástico.

«No os desviéis. No estamos hablando de eso», pedía la presentadora del espacio de Telecinco poniendo ya cara de enfado, dado que ninguno de los dos le obedecía.

«Queréis enfrentarnos a los españoles. Vives en el pasado y ese pasado tuyo te traiciona cada cinco minutos, cada vez que ves aparecer a Franco. Deja en paz la Guerra Civil, deja en paz a los muertos», seguía el de VOX.

Finalmente, dado que no le hacían caso, la periodista ha terminado estallando:

«¡Ortega, ya! ¡Smith, que te calles ya!».

Tras el berrido, la periodista ha conseguido imponer el silencio para continuar con el siguiente tema del debate.

EL VÍDEO DE LOS DELINCUENTES

El vídeo que ha subido Podemos a redes sociales equiparando a la Familia Real Española con la del mafioso Escobar y la música de la serie ‘Narcos’ como fondo, ha enfadado a más de uno.

En Telecinco no llegaron a recordar el 40% de la cúpula del partido de Pablo Iglesias ha sido condenado o anda posando el culo en el banquillo de los acusados y no precisamente por robar alimentos para comer, sino por blanqueo, abuso, violencia y hasta atraco, pero algunos como Ana Rosa Quintana no dejaron pasar la ocasión.

Se lo puso a tiro Juan Carlos Monedero, cuando salió en defensa de su vomitivo audiovisual.

La presentadora dejó clara su opinión sobre poner al vídeo la banda sonora de ‘Narcos’: «Tiene un significado muy feo».

Monedero intentó quitarse el tema de encima dando un un tirón de orejas a los socialistas:

«Si el PSOE durante todos estos años hubiese trabajado más en los valores republicanos ahora vería más fácil preguntar sobre la figura de la jefatura del Estado».

Ana Rosa no le dejó ni respirar: «Podemos está en el Gobierno y ha prometido la Constitución… tiene un discurso exterior, pero luego prometen la Constitución».

Monedero balbuceaba como un gato en agua fría: «La Constitución reconoce la posibilidad de reformar la propia Constitución».

Lo que no se esperaba el podemita es que la compañera de mesa socialista le diera un zasca a su discurso: «Claro, y por eso votáis a favor del Presupuesto de la Casa Real la semana pasada, ¿no?».

Monedero, atolondrado, masculla: «Claro, no ha otra…».

Ana Rosa le había cogido gusto a darle a Monedero y seguía: «Una cosa es ser republicano y otra es atacar al Jefe del Estado».

Y Monedero ya desbarra del todo y se pone oridenario: «Hasta el hijo (Felipe VI) ha dicho que es un piernas, rechaza la herencia y los fondos oscuros del rey emérito».

Toni Cantó aprovechó para sacudir también a Monedero: «Si el rey cometió un error fiscal ya lo ha resuelto y pido el mismo respeto a Don Juan Carlos, que instauró una democracia y que paró el golpe de 23F, que para ti Juan Carlos, que hiciste lo mismo».

Tras palabras del de Ciudadanos se desató la bronca total:

Monedero, intentando ser irónico, dice: «Si esta mañana he revisado la lista de amantes para entregar 63 millones de euros».

Ana Rosa le sacude entonces el zasca definitivo: «Se llama regularizar, tú 200.000 euros creo».

Hacía referencia al medio millón de dólares, robado a los hambrientos venezolanos, que los torturadores chavistas regalaron a Podemos para que montasen sus televisiones en España y que Monedero se trajo en un maletín.