  • ESP
    España América
Televisión Programas

Un cruce inesperado en el programa de TVE

Broncano y Silvia Alonso, cara a cara en ‘La Revuelta’: el humor incómodo tras la pregunta sobre sexo

La visita de Silvia Alonso a ‘La Revuelta’ junto a Megan Montaner y Félix Gómez dejó un momento tenso y divertido por la pregunta clásica de David Broncano sobre sexo

David Broncano y Silvia Alonso en &#039;La Revuelta&#039;
David Broncano y Silvia Alonso en 'La Revuelta'. PD
Archivado en: Personajes | Programas | Televisión

Más información

Camilo con Motos en El Hormiguero

Camilo desvela en El Hormiguero las emociones vividas al presenciar el nacimiento de su segunda hija

Jimmy Kimmel

Echan de la Cadena ABC al mítico Jimmy Kimmel por hacer comentarios 'insidiosos' sobre el asesinato de Charlie Kirk

La noche prometía risas y promoción en el plató de La Revuelta. Silvia Alonso, acompañada de Megan Montaner y Félix Gómez, acudía para hablar de La Caza. Irati, la nueva temporada de la saga de thriller que ha dado el salto a Movistar+.

Pero lo que parecía una entrevista más se transformó, como tantas veces en los programas de David Broncano, en un espectáculo de complicidad, ironía y un punto de incomodidad cuando surgió la inevitable pregunta sobre sexo.

La historia reciente de la televisión está marcada por esos instantes en los que la línea entre lo personal y lo profesional se difumina.

A día de hoy, 18 de septiembre de 2025, el momento protagonizado por Broncano y Alonso se ha convertido en uno de los más comentados de la semana.

Y no es para menos: el humorista volvió a sacar a relucir su pregunta fetiche sobre la vida sexual de sus invitados.

Esta vez, la destinataria era su propia pareja, y la respuesta, lejos de ser complaciente, desató un pequeño ‘desencuentro’ que encendió las redes y dejó a la audiencia expectante.

La pregunta clásica y la reacción inesperada

Todo comenzó cuando Broncano, fiel a su estilo, lanzó la pregunta sobre el número de relaciones sexuales en el último mes. Un clásico del presentador, que siempre pone en aprietos a los invitados, pero que en esta ocasión tenía un matiz especial: la destinataria era su pareja, Silvia Alonso. La actriz, sin filtros, respondió con una naturalidad y franqueza que descolocó a Broncano.

  • “Eso no ha pasado nunca”, soltó Alonso, refiriéndose al supuesto recuento de encuentros sexuales que sugiere la pregunta. Un comentario que rompió el guion habitual del programa y desató las risas —y el desconcierto— en el plató.

Este tipo de situaciones no son nuevas para Broncano, acostumbrado a moverse en el filo de la broma y la confidencia. Pero cuando la broma apunta a su propia relación, el terreno se vuelve más resbaladizo. El presentador intentó reconducir el momento con humor, pero la complicidad y la sinceridad de Alonso acabaron robando el protagonismo.

El trasfondo: pareja, promoción y televisión sin filtros

La presencia de Silvia Alonso en el programa no solo respondía a la promoción de La Caza. Irati, sino que añadía un ingrediente extra: la pareja ha sido siempre muy discreta sobre su vida personal, pese a la insistencia mediática. La relación, que dura ya tres años, apenas ha dado titulares fuera de los platós, y ambos han evitado alimentar el morbo. Sin embargo, las dinámicas televisivas y el formato de La Revuelta invitan a la exposición, y en esta ocasión, el juego de preguntas y respuestas terminó sacando a la luz esa tensión entre la broma pública y la privacidad de pareja.

Durante la charla, surgieron otros momentos de complicidad y bromas sobre su relación. Broncano no dudó en reconocer que había recibido “presiones” para ver la serie de su pareja, algo que Alonso zanjó con un “No obligo a nadie. Bastante vergüenza me da a mí ver mis cosas”. La conversación se movió entre la promoción de la ficción y las bromas sobre el pasado profesional de los invitados, con anécdotas sobre sus primeras series y una divertida competición de ‘glow-up’ que terminó con un cumplido a Alonso: “Has tenido suerte de pillarme ahora”, bromeó Broncano.

El fenómeno Broncano: humor, riesgo y autenticidad

El ‘desencuentro’ no fue más que una muestra del estilo que David Broncano ha consolidado en la televisión española: preguntas incómodas, humor irreverente y una apuesta por la autenticidad. En La Revuelta, el presentador ha trasladado el espíritu de La Resistencia a la televisión pública, manteniendo el formato de entrevistas desenfadadas y momentos virales, pero adaptándolo a un contexto más familiar.

El programa, que esta temporada ha incorporado guiños a formatos como El Hormiguero en la forma de anunciar invitados, sigue apostando por la espontaneidad y la química en plató. El cruce con Silvia Alonso demuestra que, incluso en la televisión más controlada, los momentos auténticos siguen teniendo un valor incalculable.

La reacción en redes y el impacto cultural

La escena no tardó en viralizarse. En redes sociales, el público celebró la naturalidad de Silvia Alonso y el sentido del humor de Broncano. Muchos destacaron la importancia de mostrar relaciones de pareja en televisión desde la sinceridad y el respeto, lejos de los clichés y el sensacionalismo. Otros, sin embargo, criticaron la insistencia en un tipo de preguntas que, aunque forman parte de la marca Broncano, pueden resultar repetitivas o fuera de lugar cuando se trata de asuntos personales.

Lo cierto es que la televisión actual vive de estos momentos de verdad, que rompen la previsibilidad del directo y conectan con una audiencia cada vez más exigente. El ‘desencuentro’ entre Broncano y Alonso no solo ha servido para dar visibilidad a una serie, sino también para recordar que, en la era de las plataformas y la inmediatez, la espontaneidad sigue siendo el mayor activo de la televisión en abierto.

  • El episodio se suma a una larga lista de momentos virales que han definido la carrera de Broncano y el auge de formatos híbridos donde la promoción, el humor y la vida privada se entremezclan.
  • Para Silvia Alonso, la visita ha supuesto un escaparate perfecto para reivindicar su papel como actriz y su personalidad sin filtros, en un contexto donde las mujeres del audiovisual reivindican cada vez más su voz propia.

El futuro de La Revuelta y su capacidad para generar conversación pública parece asegurado, siempre que mantenga el equilibrio entre el riesgo y el respeto, la risa y la autenticidad. La televisión, como el propio amor, sigue siendo un territorio impredecible y fascinante.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

PORTÁTILES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]