Ana Mena revela en ‘El Hormiguero’ su peripecia en un hotel erótico

La cantante Ana Mena ha regresado al plató de ‘El Hormiguero’, el popular programa de Pablo Motos en Antena 3.

En esta ocasión, ha compartido anécdotas y detalles sobre sus proyectos, dejando a la audiencia con ganas de más.

La malagueña ha hablado sobre su nuevo single, ‘Lárgate’, así como de una experiencia memorable durante una gira promocional.

En este programa, Ana Mena ha sido una de las invitadas más destacadas. No solo presentó su nuevo tema musical, sino que también compartió aspectos de su vida personal y profesional.

En su intervención, la artista mencionó su próximo álbum, que promete ser una recopilación de historias tanto personales como divertidas.

Además, adelantó su participación en la película ‘Ídolos’, que se estrenará en 2026 junto a su pareja, el actor Óscar Casas.

Una de las anécdotas más memorables de esa noche fue su estancia en un hotel erótico. Ana Mena comentó que, durante una gira promocional, fue alojada por error en un establecimiento de este tipo. Recordó que era la primera vez que visitaba ‘El Hormiguero’ para presentar su música en español y se encontró con una situación inesperada: «Fue muy raro, porque yo fui a hacer promoción a ‘El Hormiguero’, que era la primera vez que iba a estar allí, y me metieron en un hotel erótico», relató Ana Mena.

La cantante no pudo contener la risa al recordar la peculiar decoración del lugar: «La recepción era pequeña, pero había un gran cuadro. No recordaba nada similar. Era impresionante: las paredes, las alfombras… Todo tenía unos dibujos muy particulares». Esta clase de anécdotas son las que han hecho que Ana Mena sea tan querida por el público de ‘El Hormiguero’.

Otra revelación interesante de Ana Mena durante su paso por ‘El Hormiguero’ fue sobre un nuevo tatuaje. Mostró un pequeño diseño ubicado cerca de la ingle, aunque decidió no dar detalles sobre si tiene alguna conexión con su novio, Óscar Casas. Además, confesó cuál es la canción que menos le gusta: se trata de ‘Call Me Maybe’, algo sorprendente para sus seguidores . Estas sinceras confesiones han demostrado que Ana Mena no tiene reparos en ser auténtica ante su público.

‘Lárgate’, el nuevo single

Durante el programa, Ana Mena también presentó su nuevo single, titulado ‘Lárgate’, que saldrá a la luz el próximo viernes 10 de octubre. Este tema tiene un significado especial para ella, ya que se aleja de lo políticamente correcto y se atreve a expresar todo lo que siente. «No soy mala enemiga, pero en esta canción he soltado todo», aseguró mientras explicaba que la letra está dedicada a los hombres que han pasado por su vida: «a cuernos pasados». Así, ‘Lárgate’ marca el cierre de su exitosa gira ‘Bellodrama’ y el inicio de una nueva etapa musical para la artista.