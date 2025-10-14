Risto Mejide se burla de la espantada de Pedro Sánchez en el Día de la Hispanidad: “Ni Lady Gaga”

La escena fue tan reveladora como los tiempos actuales: durante un acto institucional por el Día de la Hispanidad, Pedro Sánchez decide abandonar el Palacio Real antes de lo previsto. Sin dirigirse a la prensa, la atención mediática se desliza de lo formal a lo anecdótico.

Aunque su partida tenía como excusa preparar su inminente viaje a Egipto para asistir a una cumbre internacional sobre el proceso de paz en Gaza, su decisión generó revuelo tanto en el ámbito político como en los medios.

La respuesta más comentada provino del plató de Todo es mentira, donde Risto Mejide no tardó en lanzar su crítica tras conocer la noticia. Con su característico tono irónico, se cuestionó: “Oye, ¿tú sabes qué había tan importante en la maleta del Presidente que tuviera que irse ayer para no estar en el 12 de octubre, hacerse las maletas para irse de madrugada a Egipto?”. La guinda del pastel llegó con su remate: “Ahí está. Ni Lady Gaga lleva esa maleta, yo quiero una maleta así para desplazarme por España”.

La imagen del presidente arrastrando una enorme maleta se convirtió rápidamente en blanco perfecto para memes y bromas absurdas en redes sociales y programas de debate político. Incluso dentro del Gobierno hubo quien intentó restarle importancia al asunto: Óscar Puente bromeó diciendo que tal vez Sánchez solo quería “comer con su familia” antes del viaje.

Desde Moncloa, la explicación fue clara: el presidente necesitaba prepararse para su intervención en la cumbre de Sharm el Sheij, donde se firmaría un acuerdo crucial para la paz en Gaza, con la participación de líderes internacionales bajo el liderazgo de Donald Trump y Abdelfatah al Sisi. No obstante, su decisión de marcharse antes y evitar el tradicional “corrillo” con los periodistas fue interpretada por la oposición como un desaire tanto a la prensa como a la fiesta nacional.