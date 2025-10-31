Rubén Torres gana ‘Supervivientes All Stars 2025’ tras un descarnado enfrentamiento con Jessica Bueno

La velada prometía ser intensa y cumplió con las expectativas. Rubén Torres, bombero originario de Badalona, se alzó como el ganador de Supervivientes All Stars 2025, dejando a Jessica Bueno como una digna finalista en una de las finales más reñidas y emocionantes que se han visto en la historia del programa.

El televoto fue el encargado de decidirlo todo: un ajustadísimo 51,4% frente al 48,6%, que evidenció hasta el último instante la división y pasión del público.

Durante la gala, la tensión era palpable tanto en Madrid como en los Cayos Cochinos.

El enfrentamiento entre Rubén y Jessica no solo fue físico, sino también psicológico.

Ambos se enfrentaron a dos pruebas finales extremas bajo una lluvia torrencial, antes de tomar asiento en la emblemática Palapa para aguardar el veredicto del público. La incertidumbre mantuvo a todos en ascuas hasta que Jorge Javier Vázquez anunció el nombre de Torres como vencedor, desatando lágrimas, abrazos y una ovación ensordecedora tanto en el plató como en la isla.

Tras 56 días de convivencia, desafíos extremos, hambre y situaciones límite, Rubén Torres no solo se llevó un cheque por 50.000 euros, sino que también logró saldar su cuenta pendiente: el año anterior había sido segundo, perdiendo el título por muy poco. Esta vez, la audiencia lo ha consagrado como campeón absoluto, reconociendo su esfuerzo, liderazgo y capacidad para superar adversidades.

56 días de concurso : casi dos meses sobreviviendo en condiciones extremas.

: casi dos meses sobreviviendo en condiciones extremas. Premio monetario : 50.000 euros, uno de los más deseados dentro del entretenimiento televisivo.

: 50.000 euros, uno de los más deseados dentro del entretenimiento televisivo. Victoria reñida: 51,4% de los votos, con un ‘sorpasso’ inesperado que dejó a todos boquiabiertos.

Un duelo memorable: Rubén Torres vs. Jessica Bueno

La rivalidad entre Rubén y Jessica marcó el desenlace del concurso. Ambos brillaron por su fortaleza en las pruebas físicas y su notable resistencia mental. Jessica llegó a la final tras vencer a Miri Pérez-Cabrero y luchó hasta el último instante. La sevillana mostró temple, estrategia y mucha determinación, ganándose así el respeto tanto de sus compañeros como del público.

Rubén, por su parte, fue quien acumuló más collares de líder, superando pruebas de apnea y resistencia que parecían sobrehumanas. En una gala memorable, sorprendió a todos con una apnea que alcanzó los 4 minutos y 45 segundos, dejando incluso a la presentadora Laura Madrueño sin palabras: “Nos has dejado la piel de gallina”. Su perfil de líder silencioso, siempre dispuesto a ayudar al grupo, terminó por conquistar al público.

El camino hacia la victoria para Rubén Torres no ha sido sencillo. Llegó a la isla como uno de los favoritos pero supo adaptarse a las circunstancias difíciles sin caer en conflictos innecesarios. Su estilo natural de liderazgo basado en acciones concretas le valió ganar tanto el respeto como la admiración del público.

Por otro lado, Jessica Bueno ha emergido como una revelación notable al demostrar que tanto el temple emocional como la inteligencia son tan importantes como la fuerza física cuando se trata de sobrevivir.

Clasificación final del concurso

El podio de esta edición ha estado más disputado que nunca:

Puesto Concursante Ciudad Profesión 1º Rubén Torres Badalona Bombero 2º Jessica Bueno Sevilla Modelo 3º Miri Pérez-Cabrero Barcelona Influencer 4º Tony Spina Milán Televisivo

Otros participantes destacados fueron Adara Molinero, Gloria Camila o Iván González, quienes protagonizaron momentos tensos, alianzas inesperadas y debates acalorados en plató.

Curiosidades y datos sorprendentes de la edición

Esta temporada de Supervivientes All Stars ha estado llena de anécdotas memorables:

El “sorpasso” más inesperado : Por primera vez en la historia del reality hubo un empate técnico del 50% durante varios minutos en el televoto final; algo sin precedentes. El resultado fue decidido por unos pocos votos durante el sprint final.

: Por primera vez en la historia del reality hubo un empate técnico del 50% durante varios minutos en el televoto final; algo sin precedentes. El resultado fue decidido por unos pocos votos durante el sprint final. Pruebas extremas bajo condiciones adversas : Las inclemencias del tiempo jugaron un papel crucial. Las lluvias torrenciales complicaron las pruebas finales, elevando al máximo tanto la dificultad física como mental.

: Las inclemencias del tiempo jugaron un papel crucial. Las lluvias torrenciales complicaron las pruebas finales, elevando al máximo tanto la dificultad física como mental. Saltos desde el helicóptero suspendidos : Debido a problemas con comunidades autóctonas y las condiciones meteorológicas desfavorables, se canceló la tradicional llegada de los concursantes saltando desde el helicóptero; esto alteró la dinámica inicial del concurso.

: Debido a problemas con comunidades autóctonas y las condiciones meteorológicas desfavorables, se canceló la tradicional llegada de los concursantes saltando desde el helicóptero; esto alteró la dinámica inicial del concurso. Récord personal de apnea : Rubén logró superar los 4 minutos y 45 segundos bajo el agua; una marca digna de mención para un reality show.

: Rubén logró superar los 4 minutos y 45 segundos bajo el agua; una marca digna de mención para un reality show. El abrazo más viral: La emotiva escena donde Rubén abraza a su novia Laura tras ser proclamado ganador se ha convertido en uno de los vídeos más compartidos de la noche.

El impacto en televisión y redes sociales

La final de Supervivientes All Stars 2025 ha generado gran conversación en redes sociales en España; miles de tuits y memes han sido dedicados tanto a los finalistas como a los momentos más sorprendentes del programa. La audiencia ha valorado el esfuerzo genuino así como las historias personales detrás del concurso.

Este reality sigue demostrando que pese al paso del tiempo y al surgimiento de nuevas plataformas digitales, la televisión tradicional puede seguir generando emoción e interés colectivo en directo. Rubén Torres ya es parte importante del legado del programa; su nombre quedará asociado a una edición tan extrema como inolvidable donde emoción e intensidad han vuelto a cautivar al público.