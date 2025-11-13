David Bustamante y un ‘zasca’ monumental a metepatas Broncano en ‘La Revuelta

No es común que un invitado logre dejar sin palabras a David Broncano en televisión.

Sin embargo, la noche del miércoles en La Revuelta fue una excepción: David Bustamante se lanzó con un comentario humorístico que descolocó al presentador y provocó risas entre los asistentes.

Todo comenzó cuando Broncano intentó sonsacarle al cantante sobre su lugar de residencia en Madrid.

“Vivirás en la zona oeste de Madrid, en la zona de los dineros…”, insinuó el presentador, buscando complicidad. La respuesta de Bustamante no se hizo esperar: “Si quieres doy la dirección donde vives tú”.

Este intercambio, lejos de crear un clima tenso, generó risas.

Broncano, fiel a su tradición de bocazas, replicó: “Seguramente se habrá publicado ya”, minimizando el ‘zasca’ y dejando claro que la privacidad es un tema recurrente entre los famosos.

Vida cotidiana y confesiones: un Bustamante cercano

Más allá de las bromas, la charla permitió conocer facetas poco comunes de la vida diaria de David Bustamante. El artista reveló que hace tiempo que no utiliza el metro en Madrid, aunque disfruta perderse en el transporte público cuando está fuera del país. “Vivo en las afueras, pero uso el autobús urbano aquí; me gusta”, afirmó, desmontando el mito de que las celebridades evitan por completo la cotidianidad.

Bustamante compartió algunos detalles sobre su rutina diaria que sorprenderían a muchos:

Se levanta a las seis de la mañana y sale a caminar en ayunas durante más de una hora.

y sale a caminar en ayunas durante más de una hora. Luego dedica tiempo al estudio y a ensayar con músicos.

Ha adoptado una dieta saludable donde el pescado es protagonista y los dulces han desaparecido.

Incluso confesó una debilidad muy extendida: su uso excesivo del teléfono móvil. “La última vez que revisé cuánto lo usaba no me gustó nada; me salían como cinco horas”, decía con cierta resignación, admitiendo que incluso al ver películas no puede evitar mirar su dispositivo.

Curiosidades y datos locos del encuentro

La aparición de Bustamante en La Revuelta dejó momentos memorables y datos interesantes que merecen ser recordados:

La broma sobre dar la dirección de Broncano se convirtió en uno de los comentarios más virales en redes sociales esa noche.

A pesar de que la fama puede complicar llevar una vida normal, Bustamante sigue utilizando el transporte público cerca de su hogar, lo cual demuestra que no ha perdido contacto con la realidad.

El cantante admitió que su rutina matutina es algo relativamente nuevo para él; asociado a sentirse más maduro, le ayuda a comenzar el día con vitalidad.

A pesar de seguir una dieta estricta y mantener hábitos saludables, reconoció que su móvil sigue siendo su “adicción del siglo XXI”, algo con lo que muchos pueden identificarse.

Listas y rankings: Bustamante frente a otros invitados de ‘La Revuelta’

El programa conducido por David Broncano se ha convertido en un espacio donde los famosos comparten secretos y protagonizan momentos inesperados. Si se hiciera un listado con los ‘zascas’ más memorables en La Revuelta, el protagonizado por Bustamante ocuparía un lugar destacado. Aquí algunos episodios notables:

Invitado Momento destacado Reacción de Broncano David Bustamante “Si quieres doy la dirección donde vives tú” Risas y réplica irónica Paula Vázquez Defensa del mono militar como prenda revolucionaria Bromas sobre moda Maxi Iglesias Revelaciones sobre ‘bullying’ en ‘Física o química’ Debate sobre actualidad

En cuanto a rutinas curiosas, Bustamante también se destaca entre los más originales:

Es uno de los pocos invitados que ha admitido caminar cada día en ayunas.

Su sinceridad acerca del uso del móvil lo acerca a otros artistas que han compartido sus luchas tecnológicas.

La atención a su alimentación saludable lo diferencia dentro del grupo de celebrities con hábitos sanos.

El peso de la fama y la naturalidad en televisión

El encuentro entre Bustamante y Broncano pone de manifiesto que la televisión sigue siendo un escaparate donde prevalecen la cercanía y el humor. El cantante se mostró auténtico y accesible, compartiendo sin tapujos tanto sus rutinas como sus pequeñas contradicciones. La conversación también sirvió para abordar cómo viven los famosos bajo la mirada pública y las dificultades para preservar su privacidad hoy día.

Finalmente, Bustamante anunció el cierre de su gira para el próximo 30 de noviembre en Las Ventas, reafirmando su posición como uno de los referentes musicales españoles. La anécdota con Broncano no solo quedará grabada como un momento viral; también será un recordatorio claro de que incluso durante las horas estelares, la espontaneidad y el humor son poderosas herramientas contra la monotonía televisiva.