Ana Rosa deja en bolas el discurso buenista de Sánchez: “Es la versión internacional del ‘nunca pactaré con Bildu’”

Retratado.

Ana Rosa Quintana trituró a Pedro Sánchez en menos de dos minutos con un durísimo editorial contra su entonada declaración de ‘no a la guerra’ hace apenas unos días.

Este viernes 6 de marzo de 2026, la presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ puso en evidencia al presidente del Gobierno tras su cambio de postura.

“Guerra y paz. ¿Estamos en guerra o no estamos en guerra?”, preguntó la periodista.

“El ‘No a la guerra’ ha durado 25 horas. Una forma original de oponerse a una guerra es participar en ella. Estamos ante la versión internacional del nunca pactaré con Bildu, gobernar con Podemos me quitaría el sueño, traeré preso a Puigdemont o la Amnistía es inconstitucional. Ahora llega el llega el ‘No a la guerra’ pero envío un buque de guerra a la guerra”.

Y puso al socialista en un brete tras este cambio de rumbo:

“El miércoles Sánchez compareció en Moncloa tras escuchar el Himno de la Alegría de Beethoven y proclamó el ‘No a la guerra’. Por la noche el presidente se puso a Wagner y al día siguiente anunció que enviaba un buque de guerra a Chipre. El presidente debería explicar en el Parlamento qué ha pasado en estas 25 horas. Habría que deshojar la Margarita de la cronología de la reunión de la ministra de Defensa con el embajador americano”.

“El Mundo’ hoy publica que más de 20 aviones de guerra salieron desde España para atacar Irán. La Ley de la Defensa Nacional exige la autorización del Congreso para las ‘operaciones en el exterior’. Cumplir con la legalidad internacional pasa por cumplir con la legalidad nacional. Esta Ley la aprobó el Gobierno de Zapatero para que no volviese a ocurrir lo que hizo Aznar enviando tropas a Irak sin la autorización del Congreso. Ahora Sánchez se salta la Ley de Zapatero para hacerse un Aznar. En esta inventada del pacifismo militar solo falta Marta Sánchez cantando ‘Soldados del amor’ en la fragata”, volvió a la carga contra el socialista.

“Lo que está claro es que el cuento del ‘No a la guerra’ le está saliendo rentable a Sánchez. Trump le está haciendo un favor” y recurrió a Churchill para darle el palo definitivo: