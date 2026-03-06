  • ESP
    España América
Televisión Programas

EN 'EL INTERMEDIO' (LASEXTA)

El burdo ataque de Wyoming a Ayuso y Abascal para rescatar a Pedro Sánchez en el conflicto con Trump

El presentador tilda a los dos políticos de "patriotas de hojalata o de cartón"

El Gran Wyoming, presentador de &#039;El intermedio&#039; (laSexta)
El Gran Wyoming, presentador de 'El intermedio' (laSexta) PD
Archivado en: Donald Trump | El Gran Wyoming | Isabel Díaz Ayuso | Pedro Sánchez | Periodismo | Programas | Santiago Abascal | Televisión

Más información

Pedro Sánchez &#039;El Gran Impostor&#039;

A Sánchez le sale el tiro por la culata: el discurso pacifista del Gobierno Frankenstein tiene más agujeros que un colador

Burda propaganda sanchista.

‘El Intermedio’ (laSexta) volvió a plegarse a Pedro Sánchez. El Gran Wyoming arremetió con saña contra Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal, tildándolos de «patriotas de hojalata o de cartón» por atreverse a criticar la cobardía de Pedro Sánchez ante las exigencias de Donald Trump en plena escalada con Irán.

En un monólogo cargado de bilis y chistes malos, el presentador intentó ridiculizar a los dos políticos que defienden que España no puede dar la espalda a Estados Unidos en un momento de máxima tensión.

Mientras el presidente del Gobierno se esconde detrás del «no a la guerra» para justificar su negativa a colaborar con el principal aliado de Occidente.

Para Wyoming, que Ayuso y Abascal pidan firmeza y sentido de Estado equivale a ser guerreros de salón dispuestos a hundir la economía con tal de fastidiar a Sánchez.

Lo más grotesco llega cuando el presentador llega a afirmar que «está defendiendo más España el presidente Macron que Feijóo o Abascal». Sí, el mismo Macron que lleva años pisoteando intereses españoles en el Sáhara, en Marruecos y en el Mediterráneo.

Es el colmo del cinismo, tras años de insultar a España cada vez que gobierna la derecha, Wyoming se atreve ahora a cuestionar el patriotismo de quienes defienden la alianza atlántica y la seriedad internacional frente al aislacionismo buenista de La Moncloa.

«Aunque a muchos se les llene la boca con España, en realidad son patriotas de hojalata o de cartón. Y teniendo en cuenta que llevan muchos años haciendo lo mismo… de cartón no son: es imposible reciclarlos», soltó el presentador con su habitual sarcasmo.

LaSexta, no ha hecho más que evidenciar lo de siempre: al servicio del régimen, criticar al Gobierno es pecado mortal, aunque el Gobierno esté poniendo en riesgo la seguridad y la economía de los españoles por puro cálculo electoral.

Los mejores productos de electrónica para compras online

PRODUCTOS DE ELECTRONICA
Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]