El burdo ataque de Wyoming a Ayuso y Abascal para rescatar a Pedro Sánchez en el conflicto con Trump

Burda propaganda sanchista.

‘El Intermedio’ (laSexta) volvió a plegarse a Pedro Sánchez. El Gran Wyoming arremetió con saña contra Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal, tildándolos de «patriotas de hojalata o de cartón» por atreverse a criticar la cobardía de Pedro Sánchez ante las exigencias de Donald Trump en plena escalada con Irán.

En un monólogo cargado de bilis y chistes malos, el presentador intentó ridiculizar a los dos políticos que defienden que España no puede dar la espalda a Estados Unidos en un momento de máxima tensión.

Mientras el presidente del Gobierno se esconde detrás del «no a la guerra» para justificar su negativa a colaborar con el principal aliado de Occidente.

Para Wyoming, que Ayuso y Abascal pidan firmeza y sentido de Estado equivale a ser guerreros de salón dispuestos a hundir la economía con tal de fastidiar a Sánchez.

Lo más grotesco llega cuando el presentador llega a afirmar que «está defendiendo más España el presidente Macron que Feijóo o Abascal». Sí, el mismo Macron que lleva años pisoteando intereses españoles en el Sáhara, en Marruecos y en el Mediterráneo.

Es el colmo del cinismo, tras años de insultar a España cada vez que gobierna la derecha, Wyoming se atreve ahora a cuestionar el patriotismo de quienes defienden la alianza atlántica y la seriedad internacional frente al aislacionismo buenista de La Moncloa.

«Aunque a muchos se les llene la boca con España, en realidad son patriotas de hojalata o de cartón. Y teniendo en cuenta que llevan muchos años haciendo lo mismo… de cartón no son: es imposible reciclarlos», soltó el presentador con su habitual sarcasmo.

LaSexta, no ha hecho más que evidenciar lo de siempre: al servicio del régimen, criticar al Gobierno es pecado mortal, aunque el Gobierno esté poniendo en riesgo la seguridad y la economía de los españoles por puro cálculo electoral.