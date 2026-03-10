  • ESP
Soto Ivars y María Jamardo avisan del as bajo la manga que guarda Sánchez para las próximas elecciones

El presidente del Gobierno barrunta su reelección como líder único de la izquierda

Soto Ivars y María Jamardo avisan del as bajo la manga que guarda Sánchez para las próximas elecciones
Ha quedado claro después de la última bobada de la ministra Ana Redondo, adorando a Pedro Sánchez, al que ve como un «superhéroe» de la paz que «representa la civilización».

Una declaración que desató el cachondeo en el plató de ‘Horizonte’ (Cuatro) este 9 de marzo de 2026. El escritor Juan Soto Ivars expuso el peligro que se esconde detrás de esta peligrosa ‘adoración’ al líder y cómo las próximas elecciones serán un ‘todo o nada’ al sanchismo:

«Es verdad, ¿de qué otra manera podría un tío con la cantidad de casos de corrupción que tiene en su partido, en su familia, en su alcoba…? El accidente de Adamuz, la Dana… Un tipo que va a hacer toda la legislatura sin presupuestos ¿Cómo puede conseguir eso? ¿Cuál será la próxima aventura? Es el superhombre de Nietzsche, las próximas elecciones vamos a ir a un plebiscito, va a ser Sánchez contra todo lo demás, contra el sistema que hace posible que el fascismo pueda gobernar».

A esta tesis se sumó María Jamardo, jefa de Tribunales de El Debate, que señaló lo que realmente le importa a Sánchez, ganar las próximas elecciones aunque sea a base de quemar a los candidatos regionales y seguir liderando una única izquierda capitaneada por él:

«A Sánchez le da igual perder las elecciones, y quemar a todos sus candidatos porque está barruntando esa reelección, el seguir liderando esa izquierda única porque se ha laminado todo lo que no sea izquierda sanchista. Será el único que puede defendernos de este relato, de la violencia de la extrema derecha, fascistas, buleros, pseudomedios, él es el único que puede hacerles frente. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey y los ciegos que siguen abonados a la tesis que es mejor que gobierne uno de los suyos aunque esté cubierto de ‘gloria’ con toda la corrupción, las saunas, la prostitución, todas las incoherencias electorales… No ha cumplido nada».

