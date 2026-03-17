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EN 'HORIZONTE' CUATRO

Hachazo de Soto Ivars a Podemos, que tiene más tertulianos enchufados que escaños: «Ha asaltado los suelos»

El partido morado cosechó menos de 10.000 votos en Castilla y León, un completo desastre

Archivado en: Alvise Pérez | Iker Jiménez | Juan Soto Ivars | Partidos Políticos | Periodismo | Podemos | Política | Programas | Se Acabó La Fiesta

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Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

El viacrucis autonómico de Sánchez perfila una mayoría absoluta histórica para PP y VOX: ¡205 escaños en las generales!

Son la nada más absoluta y están condenados a desaparecer.

Podemos cosechó cero procuradores este 15-M en las elecciones de Castilla y León. Con un 0,7% y menos de 10.000 votos, un completo desastre.

Juan Soto Ivars, escritor y analista político, analizó en ‘Horizonte’ (Cuatro) el descalabro del partido morado en todas las elecciones.

El colaborador de Iker Jiménez puso énfasis en que, a pesar de estar desapareciendo del mapa político, estos políticos están de tertulianos en todos los programas de la televisión pública, «turra 24 horas» mientras ha sacado la mitad de votos que Alvise Pérez y ‘Se acabó la fiesta’, que no llega a tener un procurador.

«De asaltar los cielos a asaltar los suelos finalmente. Pero me alucina la distancia entre la presencia mediática que tiene el partido y unos resultados…»

En definitiva, un partido que a día de hoy tiene más tertulianos enchufados en la televisión que escaños.

«Podemos tiene a muchos tertulianos en programas de televisión española, de la pública, y Alvise que no sale en los medios solo tiene canal de Telegram, tampoco ha conseguido buen resultado pero sí el doble que Podemos. ¡Me alucina!»

Hundimiento del partido

El hundimiento de Podemos en el ciclo electoral reciente se refleja con claridad en comunidades como Castilla y León, Aragón y Andalucía: en Castilla y León 2026 la formación se quedó fuera de las Cortes con menos del 1% de los votos y calificó el resultado de “nefasto”, perdiendo incluso el único escaño que tenía ; en Aragón ya había sufrido previamente un fuerte batacazo sin lograr representación, consolidando una tendencia de desaparición institucional; y en Andalucía, donde históricamente tuvo más peso, el espacio a su izquierda llega fragmentado y muy debilitado, con expectativas igualmente bajas.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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