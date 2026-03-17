Milei pisotea a Sánchez con una aguda crítica al socialismo y manda un aviso a los españoles

Sin rodeos.

Iker Jiménez consiguió una entrevista exclusiva con Javier Milei, presidente de Argentina, para ‘Horizonte’ (Cuatro).

El mandatario analizó el complejo escenario internacional y mandó una clara advertencia a los españoles sobre las políticas socialistas que tanto han azotado a su país.

En cuestiones de geopolítica, el presidente defendió la posición de Estados Unidos e Israel y alabó a los «gigantes» Trump y Netanyahu por su posición global.

En cuanto a las tensiones globales actuales, Milei abordó el conflicto en Oriente Medio y la guerra entre Ucrania y Rusia.

Por lo que respecta a la postura de España frente a estos conflictos, el mandatario manifestó que las decisiones de España contrastan con su parecer.

Dejó claro que su Gobierno se alinea con “los valores de Occidente” y con la política exterior de Estados Unidos e Israel.

Además, Milei se mostró muy crítico con el socialismo y envío un mensaje a los españoles:

«No se dejen atrapar por la mentira socialista».

En este sentido, subrayó que el socialismo, representado en figuras como Pedro Sánchez, “promete cosas que luego no cumple” y que, según su experiencia, ha fracasado tanto en la teoría como en la práctica.

Para finalizar, el presidente de Argentina defendió el modelo capitalista de libre empresa, el cual genera riqueza allí donde se aplica.

Expuso el modelo de su país, que fue golpeado por cien años de socialismo que lo llevaron a la miseria después de haber sido uno de los países más ricos del mundo.

💥Entrevista con Javier Milei, presidente de Argentina, que lanza un mensaje a España: «No se dejen atrapar por la mentira socialista» #Horizonte pic.twitter.com/GAymVAUkVM — Jali #STOPokupas (@jaliroller) March 16, 2026

A lo largo de este tiempo, el presidente argentino ha realizo duras críticas contra el modelo socialista, advirtiendo de los peligros que conlleva para la economía.