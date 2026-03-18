  • ESP
    España América
Televisión Programas

EN 'HORIZONTE' (CUATRO)

Bea Talegón abre los ojos y ‘renuncia’ a la izquierda sin dejar títere con cabeza: “Las ratas abandonan el barco”

La colaboradora de televisión critica la deriva de Podemos y a los políticos que se cuelan en la televisión pública

Archivado en: Beatriz Talegón | Gobierno | Partidos Políticos | Periodismo | Podemos | Política | Programas

Más información

Soraya Rodríguez y Beatriz Talegón

Soraya Rodríguez y Beatriz Talegón arremeten contra Pedro Sánchez y su séquito de palmeros tras el Koldogate que salpica a medio PSOE

Cada vez son más aquellos que tradicionalmente se han definido de ‘izquierdas’ y ahora renuncian a ello.

La degradación de esta ideología por culpa del sanchismo y partidos como Podemos encabezados por figuras como Pablo Iglesias, Ione Belarra, Irene Montero o Yolanda Díaz. Ya no cuela y son pocos los que se comen su argumentario.

Por eso, poco a poco, han ido desapareciendo en cada cita electoral reduciéndose a la nada más absoluta. Es el caso de Castilla y León y el batacazo electoral de la izquierda fuera del PSOE. Cosechan derrota tras derrota.

Beatriz Talegón, analista política, es un claro ejemplo de ello. Tradicionalmente de izquierdas, acabó desencantada por los cantos de sirena de esta ideología que ha terminado tomando el pelo a sus votantes.

La tertuliana de ‘Horizonte’ (Cuatro), asestó un tremendo palo a esta izquierda cada vez más extinta y a sus políticos enchufados en la televisión:

“Esto es el día de la marmota, se acercan elecciones y es cuando las ratas abandonan el barco, cuando empiezan a ver con las elecciones de Castilla y León que desaparecen las izquierdas de las ‘tontás’, una izquierda testimonial que ha venido a marear la perdiz y ahora se dan cuenta que no les soportan”.

Sobre la ‘brillante’ idea que han tenido algunos de meter a más tertulianos de Podemos en la televisión pública, Talegón no daba crédito ante el disparate:

“Algunos he leído que quieren meter mas tertulianos de Podemos en TVE, no lo están pillando. A lo mejor lo que tendrían que hacer es lo contrario, la cantidad de sandeces que están diciendo hacen que la gente salga espantada, gente que hemos sido de izquierdas… yo ahora mismo… Si la izquierda es lo que hay en España, yo me considero absolutamente fuera de este esquema. Yo soy una persona libre, si le tengo que dar la razón a una persona de derechas que lo hace bien, no se me caen los anillos”.

Y concluyó sacando la cero autocrítica que caracteriza a la izquierda:

“Esta gente que solo entiende que el gol lo marcan los suyos y el crimen lo cometen los otros, creo que esa España ha caducado ya”.

Los mejores productos de informática

PRODUCTOS DE INFORMÁTICA
Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]