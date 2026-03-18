Bea Talegón abre los ojos y ‘renuncia’ a la izquierda sin dejar títere con cabeza: “Las ratas abandonan el barco”

Cada vez son más aquellos que tradicionalmente se han definido de ‘izquierdas’ y ahora renuncian a ello.

La degradación de esta ideología por culpa del sanchismo y partidos como Podemos encabezados por figuras como Pablo Iglesias, Ione Belarra, Irene Montero o Yolanda Díaz. Ya no cuela y son pocos los que se comen su argumentario.

Por eso, poco a poco, han ido desapareciendo en cada cita electoral reduciéndose a la nada más absoluta. Es el caso de Castilla y León y el batacazo electoral de la izquierda fuera del PSOE. Cosechan derrota tras derrota.

Beatriz Talegón, analista política, es un claro ejemplo de ello. Tradicionalmente de izquierdas, acabó desencantada por los cantos de sirena de esta ideología que ha terminado tomando el pelo a sus votantes.

La tertuliana de ‘Horizonte’ (Cuatro), asestó un tremendo palo a esta izquierda cada vez más extinta y a sus políticos enchufados en la televisión:

“Esto es el día de la marmota, se acercan elecciones y es cuando las ratas abandonan el barco, cuando empiezan a ver con las elecciones de Castilla y León que desaparecen las izquierdas de las ‘tontás’, una izquierda testimonial que ha venido a marear la perdiz y ahora se dan cuenta que no les soportan”.

Sobre la ‘brillante’ idea que han tenido algunos de meter a más tertulianos de Podemos en la televisión pública, Talegón no daba crédito ante el disparate:

“Algunos he leído que quieren meter mas tertulianos de Podemos en TVE, no lo están pillando. A lo mejor lo que tendrían que hacer es lo contrario, la cantidad de sandeces que están diciendo hacen que la gente salga espantada, gente que hemos sido de izquierdas… yo ahora mismo… Si la izquierda es lo que hay en España, yo me considero absolutamente fuera de este esquema. Yo soy una persona libre, si le tengo que dar la razón a una persona de derechas que lo hace bien, no se me caen los anillos”.

Y concluyó sacando la cero autocrítica que caracteriza a la izquierda: