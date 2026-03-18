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EN ‘CÓDIGO 10’ (CUATRO)

Ketty Garat recuerda las vomitivas vejaciones que recibió del ‘feminista’ Pablo Iglesias: “Me acusó de consumir farlopa”

La periodista recibió todo tipo de insultos por parte del entonces vicepresidente de Podemos después de sacar a la luz los trapos sucios de Ábalos

Archivado en: Gobierno | José Luis Ábalos | Ketty Garat | Óscar Puente | Pablo Iglesias | Partidos Políticos | Política | Programas | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Televisión

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Quieren controlar el odio y son los mayores odiadores.

El Gobierno Sánchez anunció ‘Hodio’, una plataforma para medir el discurso en las redes sociales y evitar el señalamiento. Sin embargo, ellos mismos lanzan ataques diarios a todo aquel que no piensa igual y que publica informaciones incómodas.

Es el caso de Ketty Garat, la directora adjunta de ‘The Objective’, denunció en ‘Código 10’ (Cuatro) los distintos ataques que ha sufrido desde el Gobierno.

La periodista recordó que hace cuatro años sufrió todo tipo de insultos y vejaciones por parte del entonces vicepresidente Pablo Iglesias.

“Yo lo he sufrido desde hace cuatro años, y no estamos hablando solo de una operación de odio. Hay momentos en que un periodista comienza a investigar, publica información sensible y se monta una operación de cancelación sobre su persona, de aislamiento, de marginación, de señalamiento público como efecto disuasorio, no solo para que él deje de publicar, sino para que sus compañeros dejen de publicar. Hace cuatro años, Pablo Iglesias publica un artículo en el que me acusa de coprofilia, consumir farlopa y de otras tantas cosas cuando publico las primeras exclusivas sobre el caso Ábalos”.

Garat leyó textualmente las palabras de Iglesias sobre ella: “La exclusiva sobre Ábalos, la de Ketty Garat, es simplemente basura, y a la gentuza que llama eso periodismo y que la difunde en sus televisiones, debemos mandarles a la mierda”.

En esta línea, la periodista subrayó que, hoy en día, Ábalos está en prisión y todas las noticias que ha publicado son ciertas.

“El señor Iglesias está tardando en pedirme disculpas por esta vomitiva intervención. Esto es una puñetera vergüenza y todos deberían de condenarlo”.

Además, Garat expuso que, desde el PSOE le han llegado que no acuda a Ferraz, porque no podían garantizar su seguridad. La periodista aseguró además que el ministro Óscar Puente, muy activo en redes sociales, «es un mamporrero que señala y propaga discursos de odio».

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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