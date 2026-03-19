Sarah Santaolalla vuelve sin cabestrillo a TVE como un elefante en una cacharrería: insinúa que MÁR tuitea borracho

Tras salir a gritos de ‘En boca de todos’ y emitir un comunicado con graves acusaciones contra el programa, Sarah Santaolalla encontró el espacio perfecto en la televisión pública española, financiada con el dinero de todos los españoles.

Antonio Naranjo desmontó el “teatro del cabestrillo” y la activista política se la juró al espacio de Nacho Abad. Nada de tertulias incómodas a partir de ahora. Por ese motivo, la pareja de Javier Ruiz volvió por todo lo alto a ‘Malas lenguas’, esta vez sin cabestrillo.

Tras recuperarse de su supuesta agresión por parte del periodista Vito Quiles, Santaolalla regresó lanzando graves acusaciones contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.

“He dicho ya varias veces que Miguel Ángel Rodríguez tiene que usar Twitter antes de las copas, porque después siempre causa más problemas. Es un comentario machista y, además, ya no hay que entrar en cuestiones de físico, y menos en política. Si este es el nivel del número dos de Ayuso, del jefe de comunicación… del jefe de su gabinete, de su ático y de su carrera política. La imputación tratan de taparla con esto, pero es miserable”.

Todo comenzó cuando la mano derecha de la dirigente madrileña se mofó de Manuela Bergerot, Marta Carmona y María Pastor, líderes de Más Madrid. Lo hizo después de que la portavoz de la izquierda llamara «matón» y pidiese la dimisión de Miguel Ángel Rodríguez.

Después de recuperarse de su grave lesión en el codo, Sarah Santaolalla vuelve con bríos renovaos. Insinúa que Miguel Ángel Rodríguez tuits borracho y como no usa el manido comodín del machismo.

Sarah luego no llores, como siempre. pic.twitter.com/X6NsMN0yxK — Jose Libertad Ley (@hispaniaenlucha) March 19, 2026

Lo cierto es que Santaolalla ha encontrado un espacio perfecto desde el que difundir odio y ataques contra todo aquel que no le baila el agua. Y la fiesta, pagada por todos.