Iker Jiménez machaca a Pablo Iglesias e Irene Montero con una durísima reflexión sobre el hundimiento de Podemos

Están condenados a desaparecer.

Iker Jiménez, presentador de ‘Cuarto Milenio’ reflexionó sobre la polémica newsletter que envió a sus suscriptores y que generó “revuelo” en la que hablaba de la caída estrepitosa de los votantes de Podemos.

“Aunque esto pueda parecer política, es más televisión”, esgrimió el conductor de ‘La nave del misterio’, para explicar que este fenómeno le llama la atención “desde el aspecto televisivo”.

Aunque se habla de un grupo político, Jiménez no se detuvo en datos políticos y con información en mano, el presentador apuntó a que los votantes del partido de Pablo Iglesias e Irene Montero han caído drásticamente.

Por ese motivo, Iker se cuestionó las causas de esta ‘desaparición’ del panorama político:

“Me interesa de esto el fenómeno mainstreaming que llega de repente a España, el 15M y los indignados. Era una historia televisiva: que si tiendas de campaña, personas que cabían de diferentes ideologías al principio. Surgía una serie de chavales y chavales que venían a salvar el cielo y cambiarlo todo y la televisión, créanme, fue el soporte y también el aparente final, porque no han desaparecido absolutamente”.

Jiménez apuntó a la manera en la que el partido morado se fue desgastando a medida que aumentó su presencia en los platós de televisión:

“¿Quién no iba a estar de acuerdo con esas ideas iniciales? La ciudadanía mostraba su hastío. Poco a poco eso, fue estrechando su raíz y no todo el mundo cabía. Televisivamente, era muy atractivo porque eran muchachos jóvenes de la universidad, con frescura frente a la casta. Revolución en los platós con la consigna con al que casi nadie puede estar en desacuerdo. Pero luego pasa factura porque la cámara te puede dar eco, pero también va a transmitir todo lo que eres, el cartón que hay debajo. El público lo ve, el votante lo ve”.

“Todo era muy atractivo, pero la cámara transmite lo que uno es y punto. Cuando aquellos chicos que daban mucho share, que iban a todos los programas, que iban encumbrados por la fama, empezaron a tocar el poder, me da a mí la sensación, desde la ignorancia, que no es lo mismo decir cosas por la tele, les puede pasar a muchos partidos, que luego tocar el poder. Tocar el poder son la burocracia, los límites, los problemas… y en la tele todo se aguanta porque, si hay gente que comunica bien, era el aire fresco en el momento justo que se necesitaba”, concluyó el presentador.