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EN ‘ESPEJO PÚBLICO’ (ANTENA 3)

Garrotazo de Nicolás Redondo a la socialista María Jesús Montero que se prepara para el ‘matadero’ andaluz

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno abandonará el Ejecutivo central en los próximos días y surgen las dudas sobre quién será su sustituto

Archivado en: Juan Manuel Moreno Bonilla | María Jesús Montero | Nicolás Redondo Terreros | Partidos Políticos | Periodismo | Programas

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Juanma Moreno llama a las urnas el 17 de mayo en Andalucía

Juanma Moreno llama a las urnas el 17 de mayo en Andalucía

Este 17 de mayo los andaluces están llamados a las urnas.

Así lo anunció Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, este lunes 23 de marzo de 2026. Las elecciones estaban previstas para mediados de junio y, con esta decisión, «facilita la máxima participación posible» para llegar al verano «con el horizonte político despejado», según expuso Moreno.

Por su parte, María Jesús Montero, la candidata socialista que, según apuntan las encuestas, tendría un resultado pírrico, esgrimió que esta noticia se produce  ante el miedo del popular porque «la crisis de la sanidad pública se lo lleva por delante» y en segundo lugar, «teme el repunte del PSOE». De chiste.

Así, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno abandonará el Ejecutivo en los próximos días y surgen las dudas sobre quién será su sustituto.

María Jesús Montero representa «el peor pasado del partido»

Nicolás Redondo, exsecretario general del PSOE en País Vasco, analizó el futuro electoral en Andalucía en ‘Espejo Público’ (Antena 3) y criticó con dureza la candidatura de Montero.

En este sentido, el analista subrayó que si él fuera Sánchez, “estaría preocupado». Ya que Andalucía es un punto «muy importante demográficamente» y es una zona «que ha crecido de forma exponencial».

Sobre el mandatario popular, Redondo afirmó que Moreno  «se le puede definir como una fuerza tranquila» y, ha «gestionado muy humanamente las tragedias» como la de Adamuz.

En cuanto a la candidatura de Montero, el exsecretario socialista consideró que el partido «podía haber elegido un mejor candidato» y que «María Jesús Montero representa el peor pasado del partido«, con un PSOE «que ya estaba en decadencia» y significa «la claudicación ante el nacionalismo y la «instauración de las autonomías de primera y segunda velocidad».

Según apuntan las encuestas y la tendencia de todos los candidatos ‘sanchistas’, el varapalo en Andalucía está prácticamente asegurado.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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