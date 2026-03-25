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‘EN BOCA DE TODOS’ (CUATRO)

Nacho Abad se mofa de la última ridiculez de María Jesús Montero: “¡La reina ‘Mopongo’!”

El presentador se burla de la candidata socialista a las elecciones en Andalucía después de halagarse a sí misma

Nacho Abad en &#039;En boca de todos&#039; (Cuatro)
Nacho Abad en 'En boca de todos' (Cuatro) PD
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María Jesús Montero

Patetismo máximo: «Chiqui» Montero se halaga a sí misma antes de ir al matadero electoral en Andalucía

Simplemente patético y ridículo.

María Jesús Montero, creyéndose Aída Nízar, habló de ella misma en tercera persona en la rueda de prensa que ofreció a los medios para inaugurar, de manera no oficial, su campaña de cara a las elecciones andaluzas.

Lo más cateto de todo, es que ‘Chiqui’ se presentó como salvadora de los andaluces y la candidata mejor preparada para la comunidad:

“Lo realmente importante, o por lo menos lo que a mí me inspira y a mí me motiva, es el hecho de que probablemente, una persona que tiene grandes responsabilidades en el Gobierno, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o, sin duda, la mujer con más poder del conjunto de la democracia, que ha tenido responsabilidades que, en definitiva, han supuesto más poder en el conjunto de la democracia, decida presentarse a unas elecciones autonómicas dejando sus cargos institucionales y apostando por Andalucía. Yo misma, en primera persona, de lo que estoy encantada, y el presidente del Gobierno prescindiendo de alguien de su equipo que desarrolla un trabajo importante para el devenir de la legislatura de Pedro Sánchez. Así que me permiten que yo ponga en valor lo que me parece que tiene más valor, que eso no se ve habitualmente: que una persona con ese recorrido, con ese número de funciones que tiene asignadas, decida venir a Andalucía a disputar unas elecciones autonómicas para rescatar a los ciudadanos andaluces del desgaste y del deterioro de los servicios públicos”.

Vergüenza ajena.

Nacho Abad, presentador de ‘En boca de todos’ (Cuatro) se cachondeó de la última horterada de Montero:

“¡Oh, María Jesús Montero!, los andaluces deben recibirla a usted con flores, con cánticos, su presencia… Y aplaudir que les quiten el dinero para dárselo a los catalanes por la singularidad”.

El periodista también recordó su pasado con ‘Mopongo’ y sentenció irónicamente a la socialista:

“¡Oh, Juanma Moreno! ¡Cómo osas rivalizar con la reina ‘Mopongo’! ¡Retírate, hinca la rodilla y reconoce la presencia de esta gran mujer!”.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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