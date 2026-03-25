Sonoro bofetón del boxeador Reyes Pla al comunista Pablo Iglesias por blanquear la dictadura cubana

El viaje de ‘La Flotilla de la Libertad 2.0’ de Pablo Iglesias y otros millonarios comunistas está dando mucho que hablar.

El boxeador hispano-cubano Enmanuel Reyes Pla arremetió con dureza contra el esperpento del cofundador de Podemos en su visita a Cuba con el fin de blanquear la dictadura del país. En una intervención en ‘Código 10’ (Cuatro) el deportista afirmó que esta tournée «es el mayor teatro que puede haber en la faz de la tierra ahora mismo».

«Ha tirado un vídeo desde un hotel de cinco estrellas, que si hubiera sacado la cámara por la ventana que tenía atrás vería la oscuridad de La Habana, la gente por la calle anda como zombis«.

El doble medallista olímpico aseveró que lo que transmite el podemita desde allí es una patraña: «Yo creo que lo hace por quedar bien, le gusta ese bando revolucionario. Pero es muy fácil hacerlo desde España, un país capitalista. Ninguna persona cubana que vive allí puede hacer lo que hacer él, de hablar lo que quiera».

El país, sumido en sesenta y siete años de comunismo, tiene en la miseria a la población que sufre prácticamente a diario cortes de luz.

«Si tanto quieres el comunismo, pues quédate allí como está el pueblo cubano en las mismas condiciones, a ver si tu discurso será el mismo», reprochó Reyes Pla al ex vicepresidente del Gobierno y agregó que «personas como esta promueven el comunismo como una política buena donde socialmente todos somos iguales, y en la vida real eso no se implementa, porque ni él lo aplica para sí mismo».

El boxeador afirmó haber visto «morir a personas de tu entorno, luchar toda su vida y terminarla sin nada», y cuestionó la credibilidad del de Podemos: