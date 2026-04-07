Antonio Naranjo ridiculiza al podemita que no aguanta ni Ramón Espinar: “¡Eres un mamarracho!”

Fantoches hay en todas partes.
Basta que se produzca una festividad como la Semana Santa para que salgan cuatro ridículos a cargar contra una tradición española que nada tiene que ver con partidos políticos.
Es el caso de Rubén Sánchez, un podemita que ataca y desacredita las procesiones y ofreció un bochornoso espectáculo en el programa ‘En boca de todos’ (Cuatro).
Cómo sería la cosa que hasta Ramón Espinar no daba crédito al festival de sandeces que soltaba por su boca con tal de desacreditar a aquellos que acuden a ver las imágenes religiosas.
Antonio Naranjo, presente en la mesa de debate, mantuvo una acalorada discusión con el tipo, que acabó retratándose solo, un circo:
Antonio Naranjo: En un país hay que respetarse un poquito más
Rubén Sánchez: ¡Eso hay que preguntárselo a Vito Quiles! A sinvergüenzas como él
A.N: Eres un mamarracho de proporciones siderales.
R.S: ¡Y tú eres un facha!
A.N: Al final obligas a responderte una cosa que yo no siento, no necesito llamarte mamarracho, tú solamente encuentras hueco insultando a la gente, luego no te extrañe que no te vote ni el tato. Toda esa gente a la que insultas, que va a la procesiones, costea con sus impuestos los servicios públicos. No creo que tengas ofertas laborales, cada cinco minutos, con unos salarios de la leche, para que contribuyas a ello que insultas. Respeta un poquito a la gente, estás insultando a personas que tienen un sentimiento y sus creencias. Seguramente en tu familia hay gente que se lo pasa genial en Semana Santa y la estás insultando espiritualmente.
R.S: A mi me gustaría que esa gente fuese a manifestaciones también.
A.N: ¡La gente no va a ir porque tú lo digas! Hay mucha gente que defiende la sanidad pública y no iría contigo ni a la vuelta de la esquina. Yo hago una cosa que cualquier ciudadano tiene que hacer para defender a la sanidad pública que es pagar sus impuestos para que gente como tú, si en algún momento necesitas algo para la cabeza para que te la arreglen, que seguramente es urgente en tu caso ¡Es un mamarracho!