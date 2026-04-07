Antonio Naranjo ridiculiza al podemita que no aguanta ni Ramón Espinar: “¡Eres un mamarracho!”

Fantoches hay en todas partes.

Basta que se produzca una festividad como la Semana Santa para que salgan cuatro ridículos a cargar contra una tradición española que nada tiene que ver con partidos políticos.

Es el caso de Rubén Sánchez, un podemita que ataca y desacredita las procesiones y ofreció un bochornoso espectáculo en el programa ‘En boca de todos’ (Cuatro).

Cómo sería la cosa que hasta Ramón Espinar no daba crédito al festival de sandeces que soltaba por su boca con tal de desacreditar a aquellos que acuden a ver las imágenes religiosas.

Antonio Naranjo, presente en la mesa de debate, mantuvo una acalorada discusión con el tipo, que acabó retratándose solo, un circo: