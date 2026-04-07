Una estilista entra en directo y despotrica lo más grande de Sánchez: “Es un cuadro”

'El Análisis: Diario de la Noche' (Telemadrid), el programa de Antonio Naranjo

Quiere hacerse el moderno y acaba haciendo el ridículo.

Con toda la batería de asesores de Moncloa y parece ser que no hay ni uno solo que controle a Pedro Sánchez en su afán por hacerse el moderno en redes sociales.

El presidente del Gobierno inició hace unos meses su actividad en Tiktok con el objetivo de conectar con los jóvenes y pescar voto.

Lo cierto es que el socialista sorprende cada vez con una imagen peor que la anterior, la última, se puso la camiseta de la Selección Española con el dorsal 22 para presumir de récord de afiliados a la Seguridad Social y vender la idea de que España es «el mejor equipo». Porque detrás de ese ’22’ triunfal no hay solo empleo de calidad, sino un equipo plagado de problemas.

La estilista Paloma Gómez desmontó en un santiamén la imagen del socialista en su participación en ‘El Análisis: Diario de la Noche’ (Telemadrid), el programa de Antonio Naranjo.

La especialista no se cortó a la hora de criticar los outfits del presidente en sus publicaciones:

“Él trabaja muy bien el marketing, quiere acercarse, bajo mi punto de vista, a la gente joven y es curioso que se ponga la camiseta de la selección española el presidente que más ha fraccionado España y que pacta con nacionalistas que son antiespañoles. Estilísticamente es un cuadro, políticamente, parece que te estás riendo de cualquier español de a pie”.

Lo cierto es que los vídeos de Pedro Sánchez en TikTok donde aparece practicando enduro o mountain bike, siempre con sus gafas deportivas, casco y equipación técnica, son un claro ejemplo de marketing personal calculado.