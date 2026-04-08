Bronca en ‘MasterChef’: Soko, la concursante musulmana que se niega a cocinar cerdo

Durante la segunda gala de MasterChef 14, emitida en La 1, Soko provocó una auténtica tormenta.

La enfermera originaria de Gambia intentó preparar un guiso de ternera, pero al no encontrar cordero en el supermercado, decidió echar entrecot y solomillo enteros en una olla para hacer un fondo de carne.

La reacción del jurado fue contundente: Pepe Rodríguez valoró ese despilfarro en 150 euros y Jordi Cruz la envió directamente al delantal negro por maltratar los ingredientes.

A pesar de la situación, Soko no se dejó intimidar. Como musulmana, afirmó rotundamente que nunca cocinaría cerdo: «Si alguien me pone cerdo, no pienso cocinar, haré un bizcocho de chocolate». Solicitó carne que fuera apta para sus preparaciones y preguntó: «Si solo hay cerdo, ¿qué hago?». Sin embargo, el programa mantuvo su postura: en la cocina profesional, todo es válido, independientemente de las creencias religiosas. Así fue como llegó a la prueba de expulsión sin poder cocinar.

Este asunto ha encendido el debate en las redes sociales. Muchos consideran incoherente participar sabiendo que el cerdo es un ingrediente esencial en la gastronomía española. Otros defienden su postura ética. Soko asumió el riesgo: «Prefiero irme con la cabeza alta». Mientras tanto, Vicente fue expulsado por otros errores, pero ella se ha convertido en el centro de atención del debate.

Para ponerlo en perspectiva, MasterChef siempre ha estado marcado por estas tensiones. Aquí algunas curiosidades y datos sorprendentes de ediciones anteriores que son comparables a esta controversia:

En MasterChef 6, un concursante utilizó oro comestible en un plato sencillo y el jurado lo consideró un derroche absurdo.

Una vez, Jordi Cruz probó un plato con insectos y lo escupió en directo, exclamando «¡Esto no es comida!».

probó un plato con insectos y lo escupió en directo, exclamando «¡Esto no es comida!». La edición que recibió más quejas por los ingredientes fue MasterChef Celebrity, donde varios famosos rechazaron mariscos vivos debido a su pánico escénico.

Y si hablamos de listas y rankings sobre momentos polémicos, Soko ya se posiciona alto. Aquí tienes un vistazo rápido a algunos desastres del programa:

Desperdicio monumental: Soko y sus 150 euros en una salsa casi inexistente. Un concursante que confundió sal con azúcar durante la final. La ocasión en que un aspirante sirvió comida cruda a los jueces y fue expulsado al instante. Rechazos religiosos similares han ocurrido en realities extranjeros, como el caso de un vegano en Top Chef. Ranking de los delantales negros más rápidos: Soko entra en el top 3 histórico.

La edición 14 promete seguir generando controversia: con concursantes como Samya, quienes también enfrentan dilemas éticos similares, el cerdo sigue dividiendo opiniones y cocinas. ¿Logrará sobrevivir Soko o su fe le pasará factura antes de tiempo? Las redes sociales arden con reacciones.