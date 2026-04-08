El doctor Gaona denuncia el atraco del Gobierno a los españoles mientras despilfarra en ‘vulvas parlantes’

Un atraco a mano armada.

La campaña de la declaración de la renta 2025 está en marcha desde este 8 de abril y unos 24 millones de contribuyentes ajustan cuentas con la Agencia Tributaria por los ingresos del año anterior.

En 2025, la recaudación tributaria en España alcanzó un récord histórico de 325.356 millones de euros, un 10,4% más que el año anterior.

El doctor Gaona denunció en ‘Código 10’ (Cuatro) las salvajes cifras de recaudación y el despilfarro por parte del Gobierno en auténticas chorradas. Mientras que, Pablo Fernández, el tertuliano ‘fijo’ de Podemos, se excusó alegando que este dinero se destinaba a la sanidad y educación pública.

“Constantemente se habla del dinero como una cuestión abstracta que parece que crece en los árboles o que nos llega a la cuenta bancaria de una manera inopinada. Pero realmente el dinero representa tiempo nuestro, tiempo vital. Cuando yo le doy a un hijo mío cincuenta euros, me ha costado x horas ganarlo. Pagar el 47% supone que los ciudadanos españoles somos literalmente esclavos de un sistema”, explicó Gaona.

En esta línea, el experto subrayó que se destina una cantidad de dinero desorbitada a temas tan surrealistas como ‘vulvas parlantes’ en países del tercer mundo:

“Durante seis meses tenemos que trabajar no solo para cosas tan bonitas como las que defiende Fernando, también para exóticas donaciones a países del tercer mundo de las vulvas parlantes. No están pagando ustedes dinero, están pagando con el tiempo de su vida. Si tu te compras un coche de 20.000 euros tú tienes que haber ganado por lo menos 40.000 y luego te clavan el 21%”.

Campaña de la Renta 2025

La campaña de la Declaración de la Renta ha comenzado hoy, 8 de abril de 2026, y permanecerá abierta hasta el 30 de junio de 2026. Se espera que más de 23 millones de españoles presenten su declaración.

Los trabajadores son los principales contribuyentes al récord de recaudación tributaria en España. En 2025, Hacienda ingresó 325.356 millones de euros, con el IRPF como gran protagonista: 142.466 millones, impulsado por el empleo récord, subidas nominales de salarios y la no deflactación de los tramos del impuesto. Esto significa que, aunque el poder adquisitivo apenas mejora por la inflación, miles de asalariados son empujados a tramos superiores sin que el Gobierno ajuste los mínimos ni las escalas.