Miss Asturias y Risto Mejide se enganchan en pleno directo: «¡No me mientas a la cara!»

Tremenda bronca.

Claudia Montes, ex Miss Asturias y testigo clave en el caso Koldo, intervino este 8 de abril de 2026 en ‘Todo es mentira’ (Cuatro) para contar cómo vivió en primera persona su declaración en el Supremo. En el espacio televisivo mantuvo un acalorado debate con Risto Mejide, presentador del programa, que confesó no creerse su versión.

Lo cierto es que Montes afirmó en el juicio que no recordaba haberle mandado o no su currículum a Koldo García.

«Es evidente que lo sabías que ellos habían medrado para que tú trabajases en esa empresa e insisto, tú responsabilidad es muy diferente a la del tipo que te ha enchufado», alegó Mejide, al tiempo que leyó un mensaje que presuntamente le habría enviado ella al exasesor de Ábalos y que se incluye en el informe de la UCO, esto desmontaría su versión.

«No voy a pedirte perdón»

La que fuera Miss Asturias argumentó los motivos por los que no reconocía esos mensajes, algo que el presentador no terminó de tragarse, mientras que él se remite al informe de la UCO «hasta la fecha lo más fehaciente y creíble que tenemos».

«No me gusta que me mientan a la cara«, afeó Mejide, iniciando una acalorada discusión con la testigo.

«Si no me crees, no entraré más contigo y se acabó. Me caes muy bien y entro gratis en este programa», respondió la entrevistada.

«Yo no quiero caerte ni bien, ni mal, Claudia. Yo lo que quiero es saber la verdad», apostilló Risto.

Por su parte, Miss Asturias exigió una disculpa del conductor del espacio, a lo que el presentador contestó tajante:

«Yo no voy a pedirte perdón por nada porque no he hecho nada como para pedir perdón. Si creo que me estás mintiendo, si esperabas que te hiciera la pelota, lo siento mucho. Este no es el programa adecuado».