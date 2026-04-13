El fanfarrón García-Page vuelve a ‘lloriquear’ por Ábalos y Koldo mientras sigue con el carné sanchista: “El PSOE es honesto”

Las mismas bravuconerías de siempre.

Emiliano García- Page, presidente de la Junta de Castilla- La Mancha, volvió a lamentar los desmanes del PSOE en el marco del juicio de Ábalos y Koldo.

Lo hizo este lunes 13 de abril de 2026 en el programa ‘Espejo Público’ (Antena 3) en pleno escándalo por el caso mascarillas.

«Llevamos mucho tiempo militando en un planteamiento de decencia y ver a personas que han sido todo, enormemente influyentes… es un planteamiento doloroso. Lo positivo es que el tema está en los tribunales y serán los jueces quienes emitan sentencia».

Aunque se ha preguntado el motivo por el que el partido no se presenta como acusación particular en esta causa. Según él, no cree que sea por temor a lo que puedan decir los afectados «llegados a este punto de confusión esto va a terminar con sentencia«.

Dispara contra el partido pero a su vez, con su fanfarronería habitual defiende la “honestidad” de la formación.

Eso sí, ha vuelto a victimizarse de los excesos socialistas que salpican a los demás.

«Somos los perjudicados de que algunos de los nuestros abusen o roben. Se tiene que aclarar quién era el receptor de esas bolsas y si alguien ha usado el partido como una lavadora de dinero. Hablaríamos de abuso de una estructura para negocio personal».

A partir de ese momento, el dirigente también ha defendido que la postura del Ejecutivo respecto al conflicto bélico es adecuada, considerando que responde a una línea coherente en política internacional.

Page se ha referido a la situación política actual en España, describiéndola como un escenario complejo y poco habitual. A su juicio, la legislatura se ha convertido en un entramado difícil de gestionar, que además está contribuyendo a aumentar la división entre los ciudadanos. Según ha explicado, existe una tendencia a fomentar la confrontación desde las propias estructuras políticas, lo que deriva en una sociedad cada vez más polarizada.