Andrea Levy cierra el pico al lacayo sanchista que se pone faltón defendiendo a Begoña Gómez

Saltaron chispas.

El plató de ‘En boca de todos’ (Cuatro) vivió este martes 14 de abril de 2026 un momento de máxima tensión entre Fernando Carrera (PSOE) y Andrea Levy (PP) a cuenta del procesamiento de Begoña Gómez.

Es una tarea complicada tener que agradar al ‘amo’ Pedro Sánchez y, a los tertulianos socialistas no les queda otra que tener contento al inquilino de Moncloa, por su propio bien. Por ello, saltan con uñas y dientes cuando le dan con la realidad en los morros.

La ‘popular’ no se anduvo con rodeos al señalar el grave escándalo que salpica al Gobierno Sánchez. El debate, que debía versar sobre si el juez Peinado ha actuado con rigor o no, se convirtió en un ejemplo perfecto de cómo la izquierda responde cuando se le pone delante una verdad incuestionable, con chulería, con interrupciones groseras y con esa superioridad moral que tanto les caracteriza.

El socialista Carrera no paró de hablar por encima de Levy, riéndose literalmente de las críticas a la trama que salpica a la mujer de Sánchez.

“Has pegado una chapa tremenda, no has querido responder…”, interrumpió a la analista y esta respondió visiblemente enfadada: “¡Pero qué maleducado eres! ¿Puedo terminar o no? ¿Eso es lo que te enseñan en el PSOE, a ser maleducados cuando os dicen la verdad?”.

El socialista, lejos de rectificar, siguió gesticulando, señalando con el dedo y cortando una y otra vez: “No sé qué te está pasando hoy”.

“Eres un maleducado, un faltón y un venido arriba”, volvió a recriminar Levy ante el inadmisible comportamiento de su compañero de mesa.

El fondo del asunto es claro: el PSOE no acepta que un juez haya procesado a Begoña Gómez. No acepta que se investigue la presunta utilización de su cargo para favorecer a empresarios amigos. No acepta que la justicia funcione cuando toca a los suyos. Por eso mandan a sus portavoces a los platós a montar numeritos.