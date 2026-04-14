Un juez despotrica de lo lindo en el programa de Iker Jiménez tras la última barrabasada de Bolaños

Lo nunca visto.

Fernando Portillo, juez y expresidente del Foro Judicial Independiente, valoró en ‘Horizonte’ (Cuatro), el programa de Iker Jiménez, el auto de Juan Carlos Peinado.

El juez cerró la instrucción del caso Begoña Gómez y, la mujer de Pedro Sánchez, será procesada por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

A su parecer, «se han practicado todas las diligencias que le correspondía practicar y ha acabado para él la instrucción. Ahora las partes pueden pedir o no archivos, acusar…pero aún tiene que pasar mucho tiempo hasta el juicio«.

Esta decisión, según aclaró, “tiene que ser recurrida y revisada por la Audiencia Provincial y habrá que ver la decisión que adopta”. En este sentido, apuntó que serán las acusaciones las que delimiten las penas que se solicitan y si finalmente se abre juicio, “hay que esperar a que se constituya un jurado y eso a su vez, puede alargar mucho”.

Un proceso que puede ser largo, “muchos meses” e incluso fácilmente “año o año y medio”, “esto es costoso y va para largo”, apuntó.

Críticas de Bolaños

Tras esta decisión judicial, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se lanzó a criticar a Peinado. Llegando a afirmar que la instrucción de juez “ha avergonzado a muchos ciudadanos de nuestro país, ha avergonzado a muchos jueces y magistrados de nuestro país”.

“El daño que se ha hecho al buen nombre de la Justicia es un daño que, seguramente, en muchos aspectos, será irreparable”, agregó el ministro.

Ante esto, Fernando Portillo, no dio crédito ante este dislate, «es un despropósito, una falta de respeto institucional que todo un ministro de Justicia se pronuncie en esos términos contra un juez por una resolución que no le gusta. Un ministro no puede hacer ese desdoblamiento y lo ha hecho en un acto convocado por él mismo para presentar unas becas para unas candidaturas».