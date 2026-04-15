A Elisa Beni le basta una frase para hundir al servil Toni Bolaño en directo

El auto del juez Peinado generó una reacción en cadena en el Gobierno Sánchez. Los ministros socialistas, a fin de complacer al marido de la afectada, se lanzaron a criticar el procesamiento de Begoña Gómez.

La periodista Elisa Beni no dio crédito ante tal despropósito y respondió a Óscar Puente de manera clara. A juicio de la analista, no hace falta ni si quiera leer el auto y «basta con una mínima sensibilidad democrática» para entender los motivos por los que se imputa a Gómez.

“Se ha tocado un silbato repartidor. El presidente del Gobierno que es el que tiene a su mujer y a su hermano, a sus dos manos derechas, sometidas a la Justicia, y que no acepta responsabilidad sobre ello es el que dice ‘yo acataré la Justicia’. Son los del toque de silbato los que salen”, argumentó.

Beni agradeció a los dos ministros que son jueces – Marlaska y Robles– y tienen prohibido por ley hacer ciertas manifestaciones, que no se pronunciaran al respecto- ya que luego se reintegraran a la carrera judicial.

Subrayó la analista que, dentro del Gobierno, “había cierta pelea por salir, por hacer méritos”.

“Lo que dice Óscar Puente es excepcionalmente grave, dice que no sabe si el juez Peinado está intentando violentar, esto es puro del populismo y se está intentando instalar a la sociedad. Cuando alguien es un representante público elegido democráticamente está más sometido al centro de los ciudadanos. Esto forma parte de una campaña contra la legitimidad del poder judicial”.

«No habéis hecho tribunales en la vida»

En ese momento, entró en un acalorado debate con Toni Bolaño, según él “es inadmisible” que los jueces se “protejan las vergüenzas de esta manera”.

«¿Era necesario que el señor Peinado hiciera todo el espectáculo de irse a Moncloa para preguntarle al presidente si Begoña Gómez es su mujer?», se preguntó. En esta línea, tachó de “patochada” el auto de Peinado y afirmó que “un juez tiene que instruir, lo que hizo Peinado es una vergüenza”.

A Beni le bastó una frase para hundir al servil tertuliano de Moncloa: «Me encanta que os parezca una vergüenza a los que no habéis hecho tribunales en la vida«.