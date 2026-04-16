Isabel Rábago, sin pelos en la lengua, enfila al marido de Begoña por los dos últimos escándalos que salpican al Gobierno

No se anda con rodeos.

La realidad que golpea a España es tan desoladora que es difícil no poner el grito en el cielo ante las ultimas tropelías del Gobierno Sánchez.

La última andanza, la regularización de más de medio millón de inmigrantes ilegales por parte del Ejecutivo dirigido por el marido de la procesada Begoña Gómez.

Isabel Rábago, periodista y abogada, no dio crédito ante esta noticia y lanzó un duro correctivo a esta medida. La analista, puso sobre la mesa dos realidades que muchos prefieren ignorar en su intervención en ‘Espejo Público’ (Antena 3) este 15 de abril de 2026.

La experta alertó la peligrosa deriva de Sánchez en materia de inmigración. En este aspecto, se refirió al Consejo de Estado y el ‘regaño’ al Gobierno por la regularización sin control de más de 500.000 inmigrantes.

«¿Está España preparada para recibir una avalancha de ilegales?», preguntó con rotundidad. Como bien señaló, el informe del Consejo de Estado deja en bolas la decisión de los socialistas que evidencia las prisas y falta de rigor.

La abogada desgranó los puntos clave del documento: la necesidad de no vincular vulnerables con inmigración, la seria verificación de antecedentes penales y la imposibilidad de controlar el gran volumen de personas en tan poco tiempo.

«Nadie puede asegurarnos que no se va a regularizar a delincuentes», alertó, recordando que es prácticamente imposible comprobar antecedentes de países terceros.

«Europa ya ha dicho que, una vez pasan las fronteras, ese problema es suyo», subrayó.

Ataques a Peinado

Además, la abogada opinó sobre los diferentes ataques que ha recibido el juez Peinado tras el auto demoledor y el procesamiento a Begoña Gómez. Visiblemente indignada sentenció: «Es vergonzoso», en relación a las duras críticas que el magistrado ha sufrido por parte de ministros socialistas.

Rábago denunció cómo los ministros se dedican a «pelotear» responsabilidades mientras atacan a quien defiende la legalidad. Un comportamiento que pone en jaque, no solo la independencia judicial, sino los pilares del Estado de Derecho.