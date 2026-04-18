Risto Mejide convoca a Quiles y Santaolalla a un debate en directo: «¡No te cagues, Sarah!»

Todo es mentira.

Literalmente.

Porque hasta ahora. mi él ni el resto, han dado voz a los verdaderamente perseguidos, censurados, atacados, cancelados y hostigados, que son Vito, Ndongo, Rescueyou y compañía.

Risto Mejide ha revolucionado las redes con una propuesta que promete ser explosiva: un debate en vivo en su rograma entre Vito Quiles y Sarah Santaolalla.

El showman no tardó en lanzar su desafío apuntando a la novia del veterano sanchista Javier Ruiz a esa de la que se dice que es «mitad tonta, mitad tetas» y ha circulado con cabestrillo postizo varias semanas.

«No te cagues y acepta el debate».

Por ahora, ella ha optado por el silencio, pero la expectación está aumentando a pasos agigantados.

La disputa entre ambos tiene raíces profundas. Todo comenzó con acusaciones de acoso, un supuesto altercado y un tuit de Santaolalla sobre la orientación sexual de Quiles, que él considera un outing y una calumnia. En su programa de Cuatro, Risto criticó a la colaboradora por su enfoque: «Para enfrentarte a los malos no puedes ser igual que ellos». Ahora, abre el plató a ambos si deciden aceptar la invitación. Quiles no se lo pensó: «Acepto ya, no me tiembla el pulso ni tengo nada que esconder».

En medio de esta tormenta, emergen curiosidades y datos sorprendentes que añaden picante al asunto. Santaolalla, pareja de Javier Ruiz –conocido como Javierito por sus supuestas conversaciones con el excomisario Villarejo–, moderará una cumbre contra el odio del Gobierno el 11 de marzo, evento anunciado por la ministra Elma Saiz. Una ironía digna de mención, considerando que Quiles la ha demandado por 250.000 euros en concepto de daños morales, pidiendo además una rectificación pública tras negarse a aceptar la agresión que ella denunció –desmentida por grabaciones–.

En cuanto a las mentiras y embustes, el famoso cabestrillo de Santaolalla, tras el supuesto ataque de Quiles, se ha convertido en objeto de memes. Los vídeos revelan que no hubo tal agresión, y Javier Ruiz utilizó su programa en TVE para arremeter contra el periodista entre lágrimas, según aseguran los críticos. Por su parte, Quiles exige que admita la falsedad de sus publicaciones en Instagram y X desde el 2 de marzo.

Respecto a Risto y su trayectoria, corre la voz de que nunca ha dado cabida a Quiles ni a Ndongo en Todo es mentira. Sin embargo, esta invitación podría cambiar las reglas del juego. El programa es conocido por sus debates picantes y podría atraer una audiencia masiva con este cara a cara. Las redes sociales están al rojo vivo ante la expectativa de un espectáculo televisivo sin igual.

Para poner todo esto en contexto, aquí os dejamos algunos momentos clave en esta disputa:

Acusaciones mutuas de acoso y un supuesto altercado callejero.

Tuit de Santaolalla sobre los romances de Quiles , considerado como outing.

sobre los romances de , considerado como outing. Demanda interpuesta por Quiles por 250.000 euros y solicitud de rectificación.

por 250.000 euros y solicitud de rectificación. La respuesta directa de Risto , abriendo el plató.

, abriendo el plató. Cumbre contra el odio con la moderación de Santaolalla, envuelta en polémica.

Y aquí tenéis un breve resumen sobre los impactos recientes en televisión:

Posición Momento Impacto 1 Invitación de Risto al debate Redes revolucionadas; posible explosión de audiencia 2 El pufo del cabestrillo Memes virales; desmontado por vídeos 3 Ataques de Ruiz en TVE Lágrimas y vendetta personal 4 Demanda millonaria de Quiles Juicios en marcha; rectificación solicitada

Este enfrentamiento podría ser el punto culminante de la temporada. ¿Aceptará finalmente Santaolalla o se echará atrás? La televisión está lista para disfrutar del espectáculo con palomitas en mano. En este artículo de Esdiario podéis leer todo sobre el desafío lanzado por Quiles.