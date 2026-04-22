El doctor Gaona destruye en directo con un dato magistral al exnovio de Delcy Rodríguez

Fastuoso.

Una vez más, el Dr. José Miguel Gaona, psiquiatra forense que no se calla nada, ha dado una lección magistral de verdad y sentido común frente a los defensores de la dictadura venezolana.

En el programa ‘Código 10’ de Cuatro, Gaona ha repartido “estopa” sin piedad al actor Fernando Carrillo, un personaje de telenovelas que, en lugar de argumentos, solo ha podido ofrecer insultos y gestos de impotencia.

El Dr. Gaona, con datos, experiencia clínica y una claridad meridiana, ha expuesto la cruda realidad del régimen chavista: miseria, represión, torturas y exilio masivo. Carrillo, que no es otro que la expareja de Delcy Rodríguez -una de las figuras más siniestras del entorno de Maduro-, ha intentado defender lo indefendible: atacar al mensajero en vez de rebatir los hechos.

Venezuela, un país sin democracia

Mientras Gaona hablaba con pasión y rigor sobre la tragedia de Venezuela, recordando a las familias destrozadas, los presos políticos torturados y la destrucción sistemática de un país que fue rico.

«Ninguno de los que estamos aquí tenemos que escoger entre Netanyahu y Maduro. Es un planteamiento total y radicalmente absurdo. Aquí lo que tenemos es a una señora que tiene a gran parte de su familia en una dictadura. Freedom House, una de las instituciones más grandes a nivel mundial que hacen las categorizaciones de democracia, pone a Venezuela, entre el 1 y el 100 en el lugar 13. Evidentemente, no tenéis ninguna democracia. Habéis eliminado el parlamento, los desaparecidos se cuentan a docenas».

Carrillo tachó de xenófobo al experto con cero ideas, mucho postureo y nula capacidad para defender un régimen que ha convertido a Venezuela en la mayor catástrofe humanitaria de América Latina.

El Dr. Gaona puso sobre la mesa el sufrimiento de millones de venezolanos que ya no se tragan la mentira de que el chavismo “es una opción política legítima”.