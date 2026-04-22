  • ESP
    España América
Televisión Programas

EN ‘CÓDIGO 10’ (CUATRO)

El doctor Gaona destruye en directo con un dato magistral al exnovio de Delcy Rodríguez

El experto arroja a la cara del chavista el número de desaparecidos en el país

El doctor Gaona en &#039;Código 10&#039; (Cuatro)
El doctor Gaona en 'Código 10' (Cuatro)
Archivado en: Delcy Rodríguez | José Miguel Gaona | Nicolás Maduro | Periodismo | Programas

Más información

Lucía Méndez y María Corina Machado.

La periodista favorita de La Moncloa se pone histérica porque María Corina Machado prefiere no codearse con Pedro Sánchez

Fastuoso.

Una vez más, el Dr. José Miguel Gaona, psiquiatra forense que no se calla nada, ha dado una lección magistral de verdad y sentido común frente a los defensores de la dictadura venezolana.

En el programa ‘Código 10’ de Cuatro, Gaona ha repartido “estopa” sin piedad al actor Fernando Carrillo, un personaje de telenovelas que, en lugar de argumentos, solo ha podido ofrecer insultos y gestos de impotencia.

El Dr. Gaona, con datos, experiencia clínica y una claridad meridiana, ha expuesto la cruda realidad del régimen chavista: miseria, represión, torturas y exilio masivo. Carrillo, que no es otro que la expareja de Delcy Rodríguez -una de las figuras más siniestras del entorno de Maduro-, ha intentado defender lo indefendible: atacar al mensajero en vez de rebatir los hechos.

Venezuela, un país sin democracia

Mientras Gaona hablaba con pasión y rigor sobre la tragedia de Venezuela, recordando a las familias destrozadas, los presos políticos torturados y la destrucción sistemática de un país que fue rico.

«Ninguno de los que estamos aquí tenemos que escoger entre Netanyahu y Maduro. Es un planteamiento total y radicalmente absurdo. Aquí lo que tenemos es a una señora que tiene a gran parte de su familia en una dictadura. Freedom House, una de las instituciones más grandes a nivel mundial que hacen las categorizaciones de democracia, pone a Venezuela, entre el 1 y el 100 en el lugar 13. Evidentemente, no tenéis ninguna democracia. Habéis eliminado el parlamento, los desaparecidos se cuentan a docenas».

Carrillo tachó de xenófobo al experto con cero ideas, mucho postureo y nula capacidad para defender un régimen que ha convertido a Venezuela en la mayor catástrofe humanitaria de América Latina.

El Dr. Gaona puso sobre la mesa el sufrimiento de millones de venezolanos que ya no se tragan la mentira de que el chavismo “es una opción política legítima”.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

APARATOS DE FITNESS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Acampada y aire libre Aparatos de fitness Bicicletas Golf Pádel Running
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]