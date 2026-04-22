Rubén Pulido alerta de lo más peligroso en la regularización masiva de ilegales: “Perfiles con delitos reiterados entran”

Gravísimo.

Rubén Pulido, experto en inmigración, intervino en el programa ‘El Análisis: Diario de la Noche’ (Telemadrid), para analizar el actual proceso de regularización de inmigrantes en España y, su visión, arrojó un panorama desolador.

El analista advirtió que este número terminará siendo mayor y que parte de la inmigración irregular ha utilizado España como país de paso hacia otros destinos europeos. Según explicó, ese tránsito puede servir posteriormente para justificar una estancia en territorio español.

«Inmigración de origen marroquí y argelino han entrado en prisión, han sido regularizados en prisión han conseguido tener un arraigo y una estancia en territorio español a través de instituciones penitenciarias y cuando han salido de prisión han tenido una prestación por desempleo».

Y avisó del perfil con historial delictivo que estaría retornando por culpa de esta medida:

«Hay mucha inmigración ilegal que ha usado España como país de tránsito. Con posterioridad se han desplazado a otro país pero esa permanencia de tránsito les sirve para demostrar una estancia impostada en territorio español. En otros países pueden tener antecedentes penales, haber cometido delitos y caído en la multirreincidencia delictiva. Ahora, esos perfiles están retornando».

El analista advirtió de que algunos de esos migrantes podrían haber acumulado antecedentes penales en otros países, llegando incluso a situaciones de multirreincidencia delictiva.

«Ahora, en la regularización, están viendo una oportunidad de permanencia indefinida en el continente europeo pese al historial con el que cuentan».

Además, el experto criticó el enfoque político sobre esta cuestión, asegurando que la gestión del fenómeno migratorio contribuye a una mayor polarización social.

«Estamos legitimando un ‘modus’ que es ilegal. Me cuesta mucho creer que el Gobierno no sabe prever lo que puede ocurrir. Creo que quiere una sociedad en la que reine el caos. Nos quieren totalmente polarizados».

Pulido, lleva tiempo avisando de los peligros de la regularización de ilegales que podría llevar al colapso del país.