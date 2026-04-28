Ferreras la lía parda: monta un vídeo de campaña para Vox y el cachondeo es brutal

Son torpes hasta decir basta y es que no paran de pegarse tiros en el pie.

‘Al rojo vivo’ (laSexta), el espacio presentado y dirigido por Antonio García Ferreras, consiguió lo que parecía imposible: producir el mejor spot electoral que ha tenido Vox en mucho tiempo… y sin querer.

En un cebo emitido en su programa, Ferreras intentó retratar a Santiago Abascal como un político radical y “políticamente incorrecto”. El resultado fue un vídeo de 32 segundos en el que Abascal aparece llamando “mierda del presidente” a Pedro Sánchez, “rata del ministro del interior” a Fernando Grande-Marlaska y “cobarde” al delegado del Gobierno, entre otras.

El montaje, lleno de música dramática, planos intensos y rótulos en rojo, culmina con un enorme texto en pantalla que dice: “ABASCAL, POLÍTICAMENTE INCORRECTO”.

Metedura de pata

Lo que para Ferreras y laSexta pretendía ser un ataque demoledor se ha convertido en oro puro para Vox.

El eurodiputado de Vox Hermann Tertsch no tardó en compartir el vídeo en X con un comentario que ya es viral:

“No sabía que LaSexta nos hace vídeos de publicidad electoral. Este que ven aquí se lo habrá pagado VOX muy caro porque es perfecto.”

Y el cachondeo en redes ha sido inmediato y salvaje. Miles de comentarios de simpatizantes de Vox agradeciendo a Ferreras el “regalo”. “Ya íbamos a votarlo, pero gracias por la promoción gratis”, “El mejor vídeo de campaña que nos han hecho nunca” o “Ferreras, militante de Vox infiltrado” son solo algunos de los mensajes que inundan las redes.

El vídeo, que pretendía escandalizar al espectador progresista, ha provocado exactamente el efecto contrario entre una parte importante de la audiencia: muchos ven a un Abascal sin filtros, directo y que dice en voz alta lo que otros piensan pero no se atreven a expresar.