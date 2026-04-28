Iván Redondo reaparece y sorprende a todos revelando el motivo por el que ‘abandonó’ a Sánchez

El que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez, regresó al plató de ‘Espejo Público’ (Antena 3) este martes 28 de abril de 2026, para presentar ‘El manual’, un repaso por su vida desde su juventud en un barrio de Donosti hasta su llegada a la Moncloa.

Iván Redondo respondió a la pregunta más cuestionada hasta el momento, los motivos por los que abandonó el Gobierno socialista en el año 2021. Esta marcha coincidió con la de Carmen Calvo y José Luis Ábalos y, ninguno de los tres, explicó las causas por las que dejaban el Ejecutivo.

Seis años más tarde, el exdirector del Gabinete de Sánchez confesó en el plató de Atresmedia que su salida se debía a motivos de salud.

Parón por un problema de corazón

Redondo salió del Palacio de la Moncloa por una operación de corazón que le obligó a «parar» y asumir «otras prioridades».

«Hay que saber ganar, saber perder y saber parar. Y me operaron del corazón», reveló y afirmó que el único que conocía esta información, además de su familia, era Sánchez, «que siempre ha sido leal, nunca lo ha contado» y respetó su decisión.

«Opté por la lealtad, la estabilidad y el silencio. El presidente siempre fue muy generoso conmigo», al tiempo que ha confirmado que el jefe del Ejecutivo le quería de ministro en su Gobierno.

Redondo explicó que en septiembre de 2020, antes de hacer deporte en el gimnasio del búnker de Moncloa junto a Félix Bolaños, entonces, se hizo un chequeo completo. Fue en ese momento cuando los médicos le diagnosticaron comunicación interauricular (CIA), un defecto cardíaco congénito, «un agujero grande en el corazón», presente al nacer, donde el tabique que separa las aurículas no cierra correctamente.

«Me lo diagnostican con 39 años y es un shock. Me dijeron los médicos de Moncloa que era un caso de uno entre mil. Había que operar”, por ello fue intervenido el 17 de diciembre de 2020.