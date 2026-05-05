Ana Rosa desmonta el teatro del ‘plañidero’ Ábalos y desvela su verdadera cara

La declaración de José Luis Ábalos en el Supremo es la traca final en el teatro del esperpento del caso Koldo.

Como no podía ser de otra manera, Ana Rosa Quintana arrancó el editorial de ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco) de este martes 5 de mayo de 2026 desmontando al exministro de Transportes en su intento por victimizarse.

“Jéssica le hizo ‘ghosting’ a Ábalos y el Gobierno le hace ghosting al fiscal anticorrupción. Según varios medios, la fiscal general impide a Anticorrupción rebajar la pena a Aldama por colaborar con la Justicia tras señalar a Sánchez como el número uno. De nuevo, la Fiscalía al servicio del relato de Moncloa. El relato que nos ha dejado atónitos es la declaración de Ábalos. No la declaración judicial, sino su declaración de amor por Jéssica».

En esta línea, la presentadora expresó su incredulidad ante la declaración de amor hacia Jésica:

«El exministro no se enteraba de nada porque estaba enamorado. No sabía nada de enchufes, ni de amigas en empresas públicas, no sabía nada del chalet en la playa, no sabe nada de billetes de 500 euros; las chistorras eran chistorras y los folios eran folios porque él es de la cultura del papel. De la cultura del papel timbrado, porque pagaba en efectivo. El deterioro del poder queda patente con un ministro que nombra como asesor a un portero de burdel, el portero enchufa a las amigas del ministro y el presidente sustituye al supuesto corrupto por otro supuesto corrupto».

«Lo lumpen se instaló en el corazón del Gobierno y Ábalos se queja por ser carne de meme, aunque ayer quiso hacernos creer que era carne de memo, cuando no lo es, como si no se enterase de nada. Basó su defensa en atacar a los medios y en cuestionar a la UCO. Asegura que él no elegía las empresas que trabajaban con el ministerio y que no sabía ni redactar órdenes ministeriales», señaló la periodista.

Para finalizar, tiró de ironía para poner la guinda final al esperpento del que fuera la mano derecha de Sánchez: