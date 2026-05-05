Nacho Abad saca la bola de cristal y predice cómo acabará el carajal de Ábalos y si pringará a Sánchez

Nacho Abad, presentador de ‘En boca de todos’ en Cuatro, no tuvo piedad al diseccionar la declaración de José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo.

En una intervención sin filtros este martes 5 de mayo de 2026, el periodista ejerció de auténtico oráculo político y vaticinó el final de este escándalo que salpica al corazón del sanchismo: el caso Koldo.

Para Abad, las explicaciones del exministro de Transportes no solo dejan en una posición delicadísima a Ábalos, sino que abren una brecha prácticamente irreversible en el seno del partido.

Abad repasó con detalle cómo la comparecencia de Ábalos en el Supremo refuerza las sospechas sobre la implicación de altos cargos socialistas en la trama de las mascarillas. El periodista destacó que las contradicciones y las explicaciones poco convincentes del exdirigente dejan al PSOE en una situación extremadamente complicada, especialmente porque Ábalos fue durante años la mano derecha de Sánchez.

“Durante cinco o seis años, Ábalos, no se gastó un duro que quede reflejado en ningún lado, claro. Dice, es que yo era ministro, pero siendo ministro, haría algún viaje privado, echaría gasolina en su coche en algún momento, comería algo con algún amigo, invitaría a alguien a comer en casa, tendría que comprar algún filetito, no sé yo, un solomillo, unos huevos para hacer huevos fritos. Haría la compra. No sé, haría algo, pues no. Para mí, personalmente, para mí eso es un índice de corrupción”, desmontó la declaración de Ábalos.

Abad enumeró los gastos del exministro en sus cuentas que no puede justificar su origen en 10 años.

“Si le regalan las vacaciones, si le regalan una casa, si le regalan una prostituta, si el presunto corrupto en vez de pagar la prostituta, hace que que la contrate el Estado y la pagamos usted y yo de nuestros impuestos, pero la prostituta no va a trabajar porque en vez de trabajar, trabaja en la cama”.

Y vaticinó cómo acabará de mal para Ábalos mientras Pedro Sánchez se acabará yendo de rositas: