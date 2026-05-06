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EN ‘EL ANÁLISIS: DIARIO DE LA NOCHE’ (TELEMADRID)

¡Cojan palomitas! Vito Quiles deja KO a una tertuliana progre en pleno directo

Pilar Velasco defiende a las violentas de Begoña Gómez que rodearon al reportero

Archivado en: Antonio Naranjo | Begoña Gómez | Periodismo | Programas | Vito Quiles

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Vito Quiles se ha convertido en el nuevo objetivo a batir de la izquierda. Sus preguntas incómodas y periodismo incisivo molesta a esa parte de la prensa vendida al Gobierno sanchista.

Desde su encontronazo con Sarah Santaolalla y el falso cabestrillo hasta la amiga de Begoña Gómez que terminó haciéndole un ‘mataleón’. Un completo esperpento.

El periodista no solo aguanta el acoso y las agresiones en la calle mientras hace su trabajo, sino que encima destroza con hechos y vídeos las mentiras de la izquierda en un plató de televisión.

La amiga de Begoña y el ‘mataleón’

Este martes 5 de mayo de 2026, el reportero intervino en ‘El análisis: El diario de la noche’ (Telemadrid), el espacio dirigido por Antonio Naranjo. En el programa, la tertuliana Pilar Velasco, defendió a las violentas que rodearon al reportero, argumentando que Quiles «se echó encima» de ellas.

“Es que no podemos pasar unos límites en los que cualquier persona esté comiendo en su círculo íntimo y se produzca este acoso, es muy violento. No es una cuestión ideológica”, subrayó la invitada. A lo que Quiles respondió: “Lo que es violento es que te hagan un ‘mataleón’ cuando vas a hacer una pregunta educada a una persona que está pentaimputada… ¡Se me subieron encima!”.

La realidad es que en el vídeo se aprecia cómo son ellas las que se le tiran encima, le agarran, le empujan y montan el numerito. Si el vídeo no encaja en su relato de «periodista acosador de derechas», pues se niega la evidencia.

«¡Te echaste encima!», recriminó Velasco al reportero mientras las imágenes muestran exactamente lo contrario. “¡Mira las imágenes!”, señaló Quiles.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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