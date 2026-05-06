Sonoro zasca de Nacho Abad al quiosquero podemita por ir de listo con el hantavirus

En un nuevo episodio de la ya habitual soberbia, el eterno quiosquero de Podemos, Pablo Fernández, volvió a dejar en evidencia la desconexión absoluta de su partido con la realidad y con la gente de a pie.

Esta vez, el zasca se lo llevó en directo de manos de Nacho Abad. Durante un debate en ‘Código 10’ (Cuatro) este 5 de mayo de 2026 sobre el crucero con posibles casos de hantavirus que se acercaba a Canarias, una vecina de Tenerife, Pilar Martínez, explicó con preocupación lo que se vive en las islas: el temor real de los ciudadanos ante la llegada de un barco con un virus poco conocido, que ya había generado alarma.

Pero al quiosquero Fernández le importó poco la voz de una ciudadana canaria. Con el gesto torcido y el tono de superioridad moral que caracteriza a la izquierda, despachó las inquietudes de los vecinos tildándolas de irrelevantes. Solo cuentan los “expertos”, sentenció.

La gente de la calle, según él, sobra. Fue entonces cuando Nacho Abad le soltó el zasca sin anestesia: “A lo mejor por eso estáis así en Podemos, hay que escuchar a la gente”. Directo, certero y sin piedad.

Porque mientras los podemitas siguen atrincherados en su burbuja de expertos afines, comités y narrativas oficiales, la ciudadanía normal —esa que paga impuestos y vive los problemas en primera persona— es tratada con desprecio.

Este incidente no es un caso aislado. Es la esencia del podemismo: despreciar al pueblo al que dicen representar.

El resultado está a la vista. Podemos se hunde electoralmente porque su arrogancia elitista ya no cuela. Nacho Abad no solo le ganó el debate. Le recordó una verdad incómoda: la política no se hace despreciando a la gente, sino escuchándola. Algo que los restos del naufragio morado parecen incapaces de aprender.

Mientras tanto, en Canarias —y en el resto de España— la gente sigue harta de gurús de salón que les dicen que sus miedos no valen nada.