Ana Rosa se cansa de la ‘Mema’ ministra de Sanidad: “Dan ganas de abastecerse de papel higiénico”

Confusión y miedo a partes iguales.

El brote de hantavirus en un crucero con destino a Canarias está siendo el tema de la semana en todas las tertulias televisivas y no es para menos. Recuerda a la horrible pandemia por el Covid-19 que el mundo sufrió hace siete años y aterra.

Ana Rosa Quintana arrancó el editorial de ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco) este jueves 7 de mayo de 2026 analizando la última hora de la crisis generada por este virus.

La presentadora hizo énfasis en la gestión de Mónica García, ministra de Sanidad, y del Gobierno de Pedro Sánchez.

“Solo con escuchar a la ministra de Sanidad, te dan ganas de salir corriendo a abastecerse de papel higiénico. Mónica García tiene a los médicos en huelga, pero se hace cargo de la emergencia sanitaria mundial del hantavirus”, añadió la periodista, que recordó a su vez los tiempos del coronavirus.

“La palabra favorita de Sánchez durante el relato del coronavirus fue cogobernanza y ahora la pantomima se repite”.

En esta línea, la comunicadora expuso la confrontación del presidente canario con el Ejecutivo lo que ha causado una guerra política entre el Gobierno y Fernando Clavijo.

“El presidente canario ha recibido dos llamadas de la ministra de Sanidad y ha sido para imponerle que el barco holandés contaminado atraque en Tenerife a lo que Clavijo se ha negado ante la falta de información y de protocolos. El Holandés Herrante era un mítico barco fantasma condenado a navegar eternamente sin tocar puerto, salvo a su paso por Canarias. El presidente de Canarias se pregunta por qué les toca a ellos cuando el resto de los países por los que ha pasado tienen aeropuertos”.

Quintana disparó directamente contra Moncloa y el trato de favor hacia otras comunidades mientras se defenestra a otras, como es el caso de Canarias.

“Canarias se ha convertido en la aldea gala de todas las crisis humanitarias del planeta, sin que nadie les consulte. El gobierno canario asegura que se enteraron por la tele de que el destino del barco era Tenerife. En realidad, la cogobernanza solo sirve para las mesas bilaterales con los socios vascos y catalanes. El resto de comunidades se tiene que someter a los mandatos o al vacío de Moncloa”.

“Lo vimos en emergencias como la Dana, el accidente de Adamuz o las borrascas. Se llama deslealtad institucional, falta de transparencia o improvisación que generan confusión y caos. La desgobernanza es de tal nivel que ni entre las ministras se ponen de acuerdo. Mientras la ministra de Sanidad asegura que los españoles del crucero van a permanecer en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, la ministra de Defensa señala que la cuarentena es voluntaria, por lo que el que quiera puede salir del hospital y marcharse a su casa. Solo falta recuperar el comité de expertos del COVID”, expresó sin rodeos la presentadora de Mediaset.