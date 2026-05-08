Félix Bolaños dispara contra Ana Rosa e Iker Jiménez en una entrevista con Susanna Griso

No mencionó directamente su nombre pero las alusiones eran claras.

Félix Bolaños se sentó este viernes 8 de mayo de 2026 en el plató de ‘Espejo Público’ (Antena 3) y como era evidente, habló del caso Mascarillas y de la denuncia interpuesta a Víctor de Aldama por “difamaciones”.

El ministro de Justicia apuntó que esas declaraciones no se habían producido en el juicio, “fue fuera, en televisiones”.

“Televisiones, que por cierto, también se prestan a dar voz a cualquier difamación que aparezca por ahí”, señaló el miembro del Gobierno Sánchez.

Lo cierto es que Víctor de Aldama ha frecuentado distintos platós de televisión en los que ha ofrecido entrevistas en repetidas ocasiones. Especialmente, ‘El programa de Ana Rosa’, espacio presentado por Ana Rosa Quintana y ‘Horizonte’, el programa de Iker Jiménez. Allí, el empresario ha dado detalles de la trama y apuntó directamente a Bolaños, afirmando que el ministro intentó sobornarle y “comprar su silencio”.

“Y, entonces, no fue en el acto del juicio y yo no tenía que pedir permiso a ningún órgano judicial, entonces, en mi caso pude iniciar acciones legales porque no era necesaria ninguna autorización judicial”, detalló en Atresmedia.

De esta forma, el ministro se refería a los comunicadores que habían entrevistado al comisionista de la trama.

Por su parte, Bolaños anunció hace unos días en rueda de prensa que “no conoce de nada a Aldama” y no ha hablado con él “en su vida”.

Durante la entrevista, el ministro también fue preguntado por el indulto al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y afirmó que el Gobierno se encuentra “en tramitación”, y que el informe que emita el órgano sentenciador tras recabar otros documentos, se enviará al Gobierno, encargado de tomar una decisión.

“Yo en este caso no tengo el expediente, no ha terminado, no se nos ha devuelto ese expediente de indulto, y a partir de ahí lo estudiaremos y tomaremos una decisión».