Alfonso Serrano (PP) y Afra Blanco incendian el plató de Susanna Griso con una tremenda bronca… ¡por el hantavirus!

Acalorado debate en el plató de ‘Espejo Público’ (Antena 3) este lunes 11 de mayo de 2026 a cuenta de la gestión del Gobierno Sánchez en el desembarco del crucero MV Hondius en Tenerife con casos de hantavirus a bordo.

El senador y secretario general del Partido Popular, Alfonso Serrano, criticó con dureza cómo lo que debería haber sido una operación técnica y discreta se convirtió en un espectáculo mediático, mientras la activista Afra Blanco defendía a capa y espada al Ejecutivo y atacó al PP de forma agresiva.

Serrano, señaló lo evidente: “Lo que tendría que ser una escala técnica se ha convertido en un show. Es un poco sonrojante, parece un biosafari fotográfico”. El popular lamentó la presencia constante de cámaras y el desembarco de ministros, priorizando correctamente el impacto epidemiológico real por encima del circo político: “A mí lo que me importa es el impacto epidemiológico y lo que yo creo que le importa al Gobierno es el despliegue mediático por tierra, mar y aire”.

Frente a esta crítica razonable y basada en hechos, Afra Blanco estalló y cargó contra el Partido Popular con acusaciones sin fundamento: “Lo cierto es que quien ha convertido esto en un show es el Partido Popular”. La activista, visiblemente alterada, acusó a los populares de no haber aprendido “absolutamente nada” de la pandemia ni del ébola, relacionándolo incluso con bulos sobre vacunas y teorías conspirativas.

Blanco llegó a decir que las declaraciones del PP “generan conspiración, duda y sospecha” y que faltaban “a la verdad de todos los profesionales públicos”.

Un ataque desproporcionado que buscaba criminalizar cualquier voz crítica con la gestión del Gobierno socialista. Alfonso Serrano, sin embargo, mantuvo la compostura y defendió la necesidad de transparencia y control: “No es algo que nos haya llegado, es que el Gobierno deliberadamente ha decidido traerlo”. Ante las preguntas de si el PP habría dejado a los españoles en alta mar, Serrano fue claro: “No estamos diciendo eso, pedimos transparencia e información”.