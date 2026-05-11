Ana Rosa tritura a Sánchez por su indignidad con los guardias civiles asesinados en Huelva

Bochornoso e indignante.

Ana Rosa Quintana cargó con dureza este lunes 11 de mayo de 2026 en su programa matinal de Telecinco, contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la ausencia del presidente, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y de cualquier otro ministro en el funeral de los dos guardias civiles fallecidos en acto de servicio en Huelva.

Los agentes Germán y Jerónimo perdieron la vida el viernes tras una colisión de embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha en las costas onubenses. El funeral, celebrado en la Iglesia de la Concepción de Huelva, contó con la presencia de familiares, compañeros, autoridades locales, la Junta de Andalucía y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero la representación del Gobierno central quedó en un nivel muy bajo: la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo.

“Este fin de semana después de seis días desaparecido en plena crisis de hantavirus, el presidente de Gobierno ha aparecido para decir, ‘somos el Gobierno de las soluciones, resolvemos problemas’. Esto es lo que ha dicho Pedro Sánchez en la campaña de las elecciones andaluzas después de que el narcotráfico se haya llevado por delante una vez más la vida de dos guardias civiles en Huelva”, Ana Rosa Quintana no se mordió la lengua y sentenció el comportamiento del Ejecutivo.

La presentadora destacó la falta de respeto y empatía mostrada ante el sacrificio de dos agentes que arriesgan su vida diariamente contra el narcotráfico, contrastando la ausencia de los máximos responsables con el dolor de la familia, los compañeros y una Huelva que se volcó en el luto.

“Ni un solo ministro ha acudido para decir adiós a los agentes mientras en Canarias había una hipertrofia de ministros para vender el despliegue de la evacuación del barco escoltado por esos mismos agentes a los que suministros responsable Fernando Grande-Marlaska les da el pésame, porque según el ministro del Interior han sufrido un trágico accidente, una expresión que repitió hasta en dos ocasiones. Trágico accidente y asegura que se han puesto más medios que nunca contra el narcotráfico”.

La presentadora subrayó la indignidad de que ni Sánchez —que estaba en plena precampaña andaluza— ni Marlaska acudieran a rendir homenaje a los fallecidos, mientras el ministro comparecía en rueda de prensa por otros asuntos. La conductora arremetió contra lo que consideró una muestra más de la distancia del Gobierno con las fuerzas de seguridad y con la realidad del sur de España en su lucha contra el narco.

Ana Rosa sentenció al Ejecutivo por su teatro con el hantavirus mientras vuelve a dejar a un lado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: