Nacho Abad no se calla y pone la cara colorada al ‘cobarde’ Marlaska: «Vas a llevar la vergüenza de por vida»

Contundencia absoluta.

Nacho Abad cargó sin miramientos contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este lunes 11 de mayo de 2026 en ‘En boca de todos’ (Cuatro).

El presentador reprochó con dureza su ausencia en el funeral de los dos guardias civiles asesinados en una operación contra el narcotráfico en Huelva, interpretándola como una falta grave de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Abad no dudó en señalar directamente al ministro y le lanzó un reproche de órdago: «Es usted un cobarde».

Según el comunicador, Marlaska optó por evitar el mal trago de enfrentarse a las familias y a la opinión pública, pero esa decisión tendrá consecuencias duraderas.

«Mueren los tuyos y tú vas y los abandonas. Señor Marlaska, si hubiese ido usted le habrían puesto la cara roja por su mala gestión y es cierto que usted evitó el trance, el pasarlo mal, pero lo evitó unos minutos. Ahora la vergüenza de su cobardía la va a llevar usted a su espalda de por vida«, sentenció Abad con tono firme y visiblemente molesto desde el plató.

El presentador contextualizó su crítica dentro de una gestión más amplia del ministerio del Interior que, a su juicio, muestra problemas de transparencia y respaldo a los agentes. Abad recordó que los guardias civiles «se dejaron la vida la pasada semana defendiendo este país en la lucha contra el narcotráfico» y lamentó que, en lugar de mostrar empatía, cercanía y liderazgo, el ministro optara por la ausencia.

Para el periodista, este gesto refleja un nivel bajo de «empatía, respeto y cariño» hacia la Benemérita.

Abad también cuestionó duramente la gestión general del Gobierno de Pedro Sánchez en otros frentes, como el manejo del caso del hantavirus en Canarias y la relación con los presidentes autonómicos.

“Lo que ha sido de vergüenza es la la falta de respeto institucional, el desprecio con el que el Gobierno ha tratado a los canarios, representados en su presidente, y todo porque Fernando Clavijo preguntaba y preguntaba y preguntaba y pedía seguridad para su pueblo y el Gobierno, pues como que no le daba la respuesta, ni le cogía el teléfono, ni respondió a los mensajes. Los que no se enteraban de que las prostitutas de Ábalos estaban por allí, ni se enteraban de la presunta corrupción del ministro Ábalos y de Santos Cerdán, que estaban ciegos y sordos. Estos sí lo saben todo de los virus y tienen un máster en hantavirus y un doctorado sobre las capacidades natatorias de las ratas”, sentenció el periodista.