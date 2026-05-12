Joaquín Manso sorprende al dar la fecha exacta en la que comenzará la campaña para las generales

Las elecciones andaluzas del próximo domingo 17 de mayo serán la prueba de fuego para medir la continuidad del sanchismo.

Las encuestas ya auguran una holgada victoria para el actual presidente Juanma Moreno Bonilla, rozando la mayoría absoluta. Mientras avanzan un resultado catastrófico para María Jesús Montero, candidata socialista.

Un tema que ha abordado Joaquín Manso, director de ‘El Mundo’, en ‘Espejo Público’ (Antena 3), este martes 12 de mayo de 2026.

A su juicio, “las perspectivas son muy malas”, motivo por el cual, el PSOE trata de movilizar 570.000 votos.

«Se equivoca quien piensa que el PSOE descuenta un pésimo resultado este fin de semana», subrayada y enfatiza que la elección de la que fuera vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda ya denota las intenciones de Sánchez, suponiendo una auténtica prueba de fuego para su modelo y proyecto de Gobierno.

Es por ello, y tras los resultados que los socialistas han ido cosechando en los anteriores comicios, que Manso apuesta porque la campaña para las elecciones generales arranque el mismo lunes tras conocer el resultado de las andaluzas.

“Desde ese día comienza la carrera por las elecciones generales».

Una señal clave teniendo en cuenta que el próximo Comité Federal será el próximo 27 de junio.

«Se trata de poner las cosas en orden para comenzar esa carrera».

No obstante, el periodista descarta un adelanto de elecciones por una cuestión de calado, y pasa por Begoña Gómez:

«En mi opinión no. Pero quizás me equivoque. (…) Es difícil imaginar que el juicio contra la esposa del presidente se vaya a producir con él fuera del Ejecutivo».

Según su teoría, Sánchez intentará permanecer en Moncloa durante este proceso, teniendo en cuenta que la mujer del presidente está siendo juzgada por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

«Es algo que a mí me cuesta imaginar. Por eso sigo apostando que las elecciones generales serán en fecha», auguró Manso