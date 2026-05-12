  • ESP
    España América
Televisión Programas

EN ‘ESPEJO PÚBLICO’ (ANTENA 3)

Joaquín Manso sorprende al dar la fecha exacta en la que comenzará la campaña para las generales

Sánchez intentará permanecer en Moncloa para proteger a Begoña Gómez

Archivado en: Begoña Gómez | Gobierno de España | Joaquín Manso | Juan Manuel Moreno Bonilla | María Jesús Montero | Pedro Sánchez | Periodismo | Programas | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

Más información

‘Chiqui’ Montero cava su tumba política al burlarse de las muertes de los guardias civiles en Huelva

‘Chiqui’ Montero cava su tumba política al burlarse de las muertes de los guardias civiles en Huelva

Las elecciones andaluzas del próximo domingo 17 de mayo serán la prueba de fuego para medir la continuidad del sanchismo.

Las encuestas ya auguran una holgada victoria para el actual presidente Juanma Moreno Bonilla, rozando la mayoría absoluta. Mientras avanzan un resultado catastrófico para María Jesús Montero, candidata socialista.

Un tema que ha abordado Joaquín Manso, director de ‘El Mundo’, en ‘Espejo Público’ (Antena 3), este martes 12 de mayo de 2026.

A su juicio, “las perspectivas son muy malas”, motivo por el cual, el PSOE trata de movilizar 570.000 votos.

«Se equivoca quien piensa que el PSOE descuenta un pésimo resultado este fin de semana», subrayada y enfatiza que la elección de la que fuera vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda ya denota las intenciones de Sánchez, suponiendo una auténtica prueba de fuego para su modelo y proyecto de Gobierno.

Es por ello, y tras los resultados que los socialistas han ido cosechando en los anteriores comicios, que Manso apuesta porque la campaña para las elecciones generales arranque el mismo lunes tras conocer el resultado de las andaluzas.

“Desde ese día comienza la carrera por las elecciones generales».

Una señal clave teniendo en cuenta que el próximo Comité Federal será el próximo 27 de junio.

«Se trata de poner las cosas en orden para comenzar esa carrera».

No obstante, el periodista descarta un adelanto de elecciones por una cuestión de calado, y pasa por Begoña Gómez:

«En mi opinión no. Pero quizás me equivoque. (…) Es difícil imaginar que el juicio contra la esposa del presidente se vaya a producir con él fuera del Ejecutivo».

Según su teoría, Sánchez intentará permanecer en Moncloa durante este proceso, teniendo en cuenta que la mujer del presidente está siendo juzgada por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

«Es algo que a mí me cuesta imaginar. Por eso sigo apostando que las elecciones generales serán en fecha», auguró Manso

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

TABLETS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]